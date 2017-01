Wirkungslose Prävention: Mehr Drogendelikte an deutschen Schulen

Die Presse ist voll davon: Die Drogenkriminalität an deutschen Schulen steigt immer weiter an. Das geht jedenfalls aus den Statistiken der Innenministerien und Landeskriminalämter hervor. Die Rede ist von einem Anstieg um beinahe das Dreifache seit 2011 – zumindest in Baden-Württemberg. Dort hat sich Zahl der Drogendelikte an Schulen von 348 in 2011 auf 939 in 2015 erhöht. In NRW und Sachsen hat sich die Zahl verdoppelt, weitere Bundesländer verzeichnen ebenfalls einen erkennbaren Anstieg in dieser Kategorie. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler hat natürlich gleich eine Erklärung parat: Schuld an diesem Trend sei die „gesellschaftliche Verharmlosung von Cannabis“. Das Innenministerium des Freistaats Bayern hat noch eine andere Erklärung, nämlich die leichte Verfügbarkeit von Rauschmittel über das berühmt-berüchtigte Darknet.

Die ZEIT zitiert in diesem Zusammenhang eine Wissenschaftlerin der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität. Eva Hoch, welche aktuell die deutschen Präventionsmaßnahmen in Sachen Cannabis untersucht, wirft die Frage auf, wie „nachhaltig und wirksam“ derlei Programme seien. Auch sei bislang nicht geklärt, „ob die Risikobereitschaft nach der Thematisierung in der Schule steigt“ oder nicht. Dass die Zahl an Delikten allerdings eindeutig angestiegen ist, legt auf jeden Fall die Vermutung nahe, dass die Programme der Bundesländer nicht zu fruchten scheinen. Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr sorgte die mehr als fragwürdige Berliner Anti-Cannabis-Kampagne „Zu breit“ für reichlich Spott. Die 500.000 Euro teure Kampagne dürfte jedenfalls so gut wie niemanden davon abgehalten haben, Cannabis zu konsumieren.