Weniger tödliche Verkehrsunfälle dank medizinischem Cannabis?

Da inzwischen in über der Hälfte der US-Bundesstaaten Gesetze zur legalen Nutzung von medizinischem Cannabis erlassen wurden, können Forscher immer mehr Daten rund um das Thema sammeln. Im American Journal of Public Health finden sich deshalb nun auch die Ergebnisse einer Studie, welche den Zusammenhang zwischen Gesetzen zu medizinischem Cannabis und der Häufigkeit tödlicher Verkehrsunfälle untersucht hat. Die Autoren stellen fest, dass die Häufigkeit solcher Unfälle in Bundesstaaten mit legalem Zugang zu medizinischem Cannabis nach Erlassung der entsprechenden Gesetze im Durchschnitt um 11 Prozent gesunken ist.

Zu diesem Ergebnis kamen die Forscher durch die Analyse von Daten zu tödlichen Verkehrsunfälen aus dem Zeitraum 1985 bis 2014. Die Autoren der Studie spekulieren, dass der Rückgang der Zahl an Verkehrstoten unter anderem dadurch zu erklären sein könnte, dass einige Leute ihren Alkohol- durch Cannabiskonsum ersetzen und daher weniger Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs seien. Eine weitere Studie, durchgeführt an der Mailman School of Public Health der Universität von Columbia, kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Hier stellten die Forscher fest, dass in Bundesstaaten mit legalem Zugang zu medizinischem Cannabis seltener Opioide im Blut von Verkehrstoten gefunden wurden. Es sieht also so aus, als könnte legales Cannabis nicht nur im Krankheitsfall potentiell Leben retten, sondern auch auf der Straße.