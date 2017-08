Wechselwirkungen von THC mit Medikamenten & Substanzen

Cannabisprodukte wurden und werden von vielen Menschen zu therapeutischen Zwecken eingenommen, die häufig gleichzeitig auch andere Medikamente eingenommen haben oder einnehmen, ohne dass bisher starke unerwünschte Wechselwirkungen bekannt geworden wären. Allerdings können Cannabis und THC die Wirkungen einiger Medikamente verstärken oder abschwächen, sodass es sinnvoll ist, sich über solche Wechselwirkungen zu informieren. Häufig wird Cannabis ohne Wissen der behandelnden Ärzte zusätzlich eingenommen, weil die Patienten in dieser Frage kein Vertrauen zu ihren Ärzten haben. Meistens kennen sich die Ärzte zudem nicht gut mit den Wechselwirkungen von Cannabisprodukten mit anderen Medikamenten oder Substanzen (Alkohol, andere Drogen) aus.

Wichtige Wechselwirkungen

Für eine Vielzahl der Wechselwirkungen von Cannabisprodukten mit anderen Medikamenten sind die Gründe für die gegenseitige Beeinflussung der Wirkungen bekannt. Häufig beruhen die Wechselwirkungen darauf, dass die anderen Medikamente oder Substanzen die gleichen Angriffspunkte im Körper aufweisen, beziehungsweise einen ähnlichen Wirkungsmechanismus besitzen. Außerdem können sie ihre Wirkungen gegenseitig beeinflussen, wenn sie auf ähnlichem Wege im Körper abgebaut werden. Die meisten Medikamente und auch Cannabis werden im Entgiftungsorgan des Körpers, der Leber, abgebaut, auch wenn viele andere Gewebe im Körper in der Lage sind, ebenfalls in (sehr) geringem Umfang Cannabinoide abzubauen, wie beispielsweise die Lunge.

Cannabis und THC können einige Wirkungen von Medikamenten verstärken oder auch vermindern. Umgekehrt können auch einige Medikamente bestimmte Wirkungen von Cannabisprodukten verstärken oder abschwächen. Es ist zudem möglich, dass nur bestimmte Wirkungen zunehmen und andere reduziert werden. Bei sinnvollen Kombinationen addieren sich die gewünschten Wirkungen, während die unerwünschten Nebenwirkungen abnehmen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Einnahme von THC zusammen mit einem anderen Brechreiz hemmenden Medikament (Prochlorperazin) bei Patienten unter einer Krebschemotherapie das Erbrechen und die Übelkeit stärker verminderte als jedes der beiden Medikamente allein. Darüber hinaus reduzierte Prochlorperazin gleichzeitig die psychischen Wirkungen von THC. Auch Opiate wie beispielsweise Morphium können gut in Kombination mit Cannabis verwendet werden, da sich ihre schmerzlindernden Wirkungen ergänzen und Cannabis beziehungsweise THC außerdem die Übelkeit, die manchmal durch Opiate hervorgerufen wird, vermindert. Häufig können dabei die benötigten Opiat-Dosen herabgesetzt werden. Gelegentlich führt die zusätzliche Gabe von THC dazu, dass die Nebenwirkungen der Opiate so stark gelindert werden, dass davon überhaupt erst eine ausreichend wirksame Dosis vertragen und so erst eine wirksame Linderung der Schmerzen möglich wird.

Weitere Medikamente, die in der Regel gut zusammen mit Cannabisprodukten eingenommen werden können, sind muskelentspannende Medikamente, Asthmamittel sowie Mittel zur Senkung eines erhöhten Augeninnendrucks. Zur besseren Übersicht sind die wichtigsten, heute bekannten Wechselwirkungen in der unten stehenden Auflistung noch einmal aufgeführt. Ebenfalls findet sich dort eine Liste von Medikamenten, deren Kombination mit Cannabisprodukten nicht oder wenig sinnvoll ist.

Übersicht über die wichtigsten Wechselwirkungen mit Medikamenten

Antidepressiva: Die zwei wichtigsten Gruppen von Antidepressiva sind die so genannten trizyklischen Antidepressiva (Imipramin, Amitryptillin, etc.) und die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, von denen der erste und bekannteste Fluoxetin (eingetragenes Warenzeichen beispielsweise Fluctin®) ist. THC kann die beruhigende Wirkung und auch die schmerzlindernde Wirkung von trizyklischen Antidepressiva verstärken. Außerdem kann die gleichzeitige Einnahme zu einer Verstärkung der herzfrequenzsteigernden Wirkung führen. THC kann auch die antidepressive Wirkung der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verstärken.

Benzodiazepine: Benzodiazepine wie beispielsweise Diazepam (Valium®) werden vor allem als Schlaf- und Beruhigungsmittel eingesetzt. Sie werden jedoch auch zur Behandlung der Epilepsie und der Muskelspastik bei multipler Sklerose oder Querschnittslähmung verwendet. THC kann die antiepileptischen Wirkungen von Benzodiazepinen, vermutlich jedoch auch andere Wirkungen der Substanzgruppe verstärken. Beispielsweise verstärkte ein Cannabinoid im Tierversuch die Angst lösenden Wirkungen von Diazepam.

Betablocker: Betablocker hemmen im Körper die Wirkung einer bestimmten Gruppe von Hormonen, den Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin), deren Ausschüttung zur Aktivierung des Sympathikus des vegetativen Nervensystems führt und damit beispielsweise den Blutdruck und die Herzfrequenz steigert. Betablocker werden daher zur Behandlung eines hohen Blutdrucks und bei Herzbeschwerden eingesetzt. THC steigert ebenfalls die Herzfrequenz, was durch die Gabe von Betablockern verhindert werden kann.

Brechreiz hemmende Medikamente: Zwei wichtige Gruppen Brechreiz und Übelkeit hemmender Medikamente, die beispielsweise im Rahmen einer Krebschemotherapie verwendet werden, sind die Phenothiazine (beispielsweise Prochlorperazin) und die Serotonin-Antagonisten, die auch „Triptane“ genannt werden. Die Brechreiz hemmende Wirkung von THC und Phenothiazinen verstärken sich gegenseitig und die Phenothiazine, die gleichzeitig schwache Neuroleptika sind, schwächen die psychischen Wirkungen von THC ab. THC wurde in einer kleinen klinischen Studie auch zusammen mit einem Serotonin-Antagonisten verwendet. Allerdings war die Wirkung dieser Kombination nicht stärker als die Wirkungen der beiden Einzelsubstanzen.

Glaukommedikamente: Glaukome beruhen auf einer Schädigung des Sehnervs, sodass sie zur Blindheit führen können. Bei den meisten Glaukom Patienten ist der Innendruck des Auges erhöht, und die Schädigung des Nervs beruht auf einer Druckschädigung. Die den Augeninnendruck senkenden Wirkungen von Cannabis und verschiedener Glaukommedikamente können sich gegenseitig verstärken. THC kann zudem die Durchblutung im Auge und damit die Nährstoffversorgung des Sehnervs verbessern.

Insulin: Beim Menschen wurden in experimentellen Studien nur nach der Gabe hoher THC-Dosen relevante Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel – Störung des Glukosetoleranztests, der zur Feststellung eines latenten Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) durchgeführt wird – beobachtet. In Tierversuchen mit Ratten führten hohe THC-Dosen zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Einige Cannabiskonsumenten geben an, ihre Insulindosis durch die Einnahme von Cannabis reduziert zu haben. Im Allgemeinen darf jedoch davon ausgegangen werden, dass von Menschen üblicherweise verwendete Cannabis-Dosen keinen merklichen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und andere beim Diabetes mellitus eingenommene Medikamente haben.

Neuroleptika: Als Neuroleptika wird eine Gruppe von Mitteln gegen Psychosen bezeichnet. Die Wechselwirkungen mit THC sind nicht ganz klar. THC kann möglicherweise die antipsychotische Wirkung der Neuroleptika verringern. THC kann jedoch möglicherweise ihre Ansprechbarkeit bei bestimmten Bewegungsstörungen (Tourette-Syndrom) verbessern.

Opiate: THC und Opiate können sich gegenseitig in ihrer schmerzlindernden Wirkung verstärken. Dabei kann THC einer durch die Einnahme von Opiaten hervorgerufenen Übelkeit entgegenwirken.

Schlafmittel: THC kann die müde und schläfrig machenden Wirkungen von Schlafmitteln verstärken. Dies gilt sowohl für die im Allgemeinen dazu verwendeten Benzodiazepine als auch für die heute nur noch selten eingesetzten Barbiturate.

Theophyllin: Theophyllin weitet die Bronchien und wird daher bei der Behandlung des Asthmas verwendet. THC beschleunigt den Abbau von Theophyllin. Daher sind möglicherweise höhere Dosen von Theophyllin bei gleichzeitiger Einnahme von Cannabisprodukten erforderlich.

Da bestimmte Medikamente gegen die HIV-Infektion durch die gleichen Enzyme in der Leber wie THC abgebaut werden, liegt es nahe, dass sich ihre Wirkungen gegenseitig beeinflussen. In einer klinischen Untersuchung dieser Fragestellung wurde jedoch kein Einfluss von Cannabis und THC auf die Wirksamkeit antiretroviraler Medikamente (beispielsweise Indinavir) festgestellt.

Ungünstige oder möglicherweise ungünstige Kombinationen mit Cannabisprodukten

Alkohol: THC und Alkohol verstärken sich gegenseitig hinsichtlich einiger Wirkungen. Beide können sedierend, d.h. beruhigend und schlaffördernd, wirken und sie können eine Anzahl von Fähigkeiten beeinträchtigen, die für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr von Bedeutung sind, darunter eine Verminderung der Reaktionsfähigkeit und eine Reduzierung der Aufmerksamkeit. Bereits kleine Alkoholmengen können zusammen mit Cannabis die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen.

Herzfrequenzsteigernde Substanzen: Die herzfrequenzsteigernde Wirkung von THC und Substanzen wie Amphetaminen, Adrenalin, Kokain und Atropin können sich ergänzen und bei entsprechend hohen Dosen unangenehm werden. Bei Vorliegen einer Herzerkrankung kann dies sogar schwerwiegende Folgen haben.

Nichtsteroidale Entzündungshemmer: Nichtsteroidale Entzündungshemmer wie Acetylsalizylsäure (Aspirin) und Indomethacin können nicht nur die psychischen Wirkungen von THC, sondern auch die Herzfrequenzbeschleunigung, die Senkung des Augeninnendrucks und vermutlich andere therapeutisch genutzte Eigenschaften von THC hemmen. Eine Untersuchung hat allerdings auch gezeigt, dass sich die schmerzhemmenden Wirkungen eines Cannabinoids und eines nichtsteroidalen Entzündungshemmers bei entzündlich bedingten Schmerzen addierten. Daher ist bisher keine abschließende Beurteilung möglich. Eine Kombination beider Substanzgruppen ist zumindest nicht schädlich.

Tipps zum Umgang mit Cannabis und anderen Substanzen

Falls Sie Cannabisprodukte in Kombination mit Opiaten (zum Beispiel Morphium), die Sie schon über einen längeren Zeitraum benutzen, zur Schmerzlinderung verwenden möchten, sollten Sie zunächst Ihre gewohnte Medikation beibehalten und langsam und einschleichend mit der Cannabiseinnahme beginnen. Die Ansprechbarkeit von Cannabis und THC variiert bei verschiedenen Schmerzpatienten sehr stark, sodass vor Beginn der Therapie nicht bekannt ist, ob Cannabisprodukte einen relevanten Beitrag leisten können oder nicht. Bei einer Verbesserung der Symptome durch die gleichzeitige Cannabisverwendung können Sie versuchen, die Opiatdosis langsam zu reduzieren. Es gibt eine Anzahl von Patienten, die ihre Opiate im Verlauf von einigen Monaten vollständig absetzen konnten, während andere nur einen geringen Effekt verspürten. In ähnlicher Weise kann mit Medikamenten zur Muskelentspannung bei multipler Sklerose oder Querschnittslähmung verfahren werden. Oft treten Entzugssymptome beim Absetzen von Opiaten und Benzodiazepinen auf, die durch Cannabis nur teilweise gelindert werden können.

Kreislaufveränderungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Cannabis können sich als Schwindelgefühl oder als ein rasender Puls bemerkbar machen. Werden Cannabisprodukte zusammen mit anderen Medikamenten eingenommen, die ebenfalls auf den Kreislauf wirken können, so sollte eine vorsichtige, einschleichende Dosierung erfolgen. Falls keine Herzerkrankung vorliegt, ist die Herzfrequenzsteigerung zwar nicht gefährlich, aber man sollte doch vermeiden, seinen Kreislauf unnötig zu belasten. Geringe THC-Dosen verursachen meistens keine messbaren Veränderungen des Pulses, aber auch bei diesem Effekt ist die Ansprechbarkeit sehr variabel.

Bei der gemeinsamen Verwendung von Cannabis mit anderen Medikamenten und Drogen, die psychische Wirkungen hervorrufen, sollte bedacht werden, dass dadurch die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und Fahrzeugen beeinträchtigt sein kann. Die gleichzeitige Aufnahme von THC und Alkohol verringert die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen und Fahrzeugen deutlich stärker als die Aufnahme nur einer der beiden Substanzen.

Dieser Artikel ist eine überarbeitete Version eines Kapitels eines Buches, das sich vor allem mit praktischen Aspekten der Verwendung von Cannabis und THC befasst: Grotenhermen F, Reckendrees B. Die Behandlung mit Cannabis und THC. Solothurn, Schweiz: Nachtschatten Verlag, 2006.

Dr. med. Franjo Grotenhermen