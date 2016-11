Vier weitere US-Bundesstaaten legalisieren Cannabis als Genussmittel

Mit Kalifornien, Maine, Massachusetts und Nevada haben vier weitere US-Bundesstaaten Cannabis als Genussmittel legalisiert. Parallel zu den Präsidentschaftswahlen fanden in neun US-Bundesstaaten Bürgerentscheide zu Reformen in Bezug auf den Umgang mit Cannabis statt. In fünf ging es die Legalisierung als Genussmittel, einzig in Arizona lehnte überraschend eine knappe Mehrheit die Initiative ab. In Maine war das Ergebnis denkbar knapp. Darüber hinaus stimmten die Wähler in Arkansas, Florida, Montana und North Dakota für die Legalisierung von Cannabis als Medizin. Damit ist es als Genussmittel nun in 8 und die medizinische Verwendung in 28 Bundesstaaten erlaubt.

Obwohl die Freude vieler Aktivisten durch den Wahlsieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump stark getrübt wurde, ist heute dennoch ein historischer Tag für die Legalisierungsbewegung der USA. Mit dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien vergrößert sich das Volumen der legalen Cannabisbranche gewaltig, Unternehmer und Aktivisten rechnen mit einem weiteren massiven Aufschwung. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Erwachsene ab 21 Jahren legal konsumieren, bis zu einer Unze (ca. 28 Gramm) besitzen und bis zu sechs Pflanzen anbauen dürfen. Nach diesen Wahlen lebt nun jeder fünfte Amerikaner in einem Bundesstaat, in welchem Cannabis für Erwachsene ab 21 Jahren legal ist.

Wie sich die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten auf die Legalisierungsbewegung auswirken wird, bleibt abzuwarten. Bislang hatte der Republikaner verlauten lassen, er wolle sich in diesem Punkt nicht in die Entscheidungen einzelner Bundesstaaten einmischen.