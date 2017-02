USA: Pressesprecher des Weißen Hauses verunsichert Cannabisindustrie

Seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA herrscht große Unsicherheit in der dortigen Cannabisbranche. Die Haltung des international umstrittenen Rechtspopulisten zum Thema Cannabis ist nach wie vor unklar. Die rechtliche Situation ist verzwickt: Obwohl medizinisches Cannabis in 28 US-Bundesstaaten legal genutzt werden kann und in acht Bundesstaaten und Washington D.C. sogar der Freizeitgebrauch legalisiert wurde, ist es auf Bundesebene noch immer illegal. Auch die Ernennung des erzkonservativen Cannabisgegners Jeff Sessions zum Justizminister ließ zahlreiche Unternehmer an der Zukunft der boomenden Cannabisindustrie des Landes zweifeln.

Seit vergangenem Donnerstag sind Teile der Branche nun in Aufruhr: Grund für die Angst vor einem möglichen Ende jener Politik, welche den einzelnen Bundesstaaten trotz anderslautender Gesetze auf Bundesebene bislang ermöglichte eigene Gesetze zu erlassen und Liberalisierungen oder gar eine Legalisierung umzusetzen, ist eine Aussage von Sean Spicer, dem Pressesprecher des Weißen Hauses. Auf einer Pressekonferenz wurde er nach dem geplanten Vorgehen der neuen Regierung in Sachen Cannabis als Genussmittel gefragt. Zunächst verwies er darauf, dass das Justizministerium für diese Frage zuständig sei. Doch dann folgte der Satz, welcher für Verunsicherung sorgte: „Ich denke, man wird ein härteres Durchgreifen [der Bundesgesetze] sehen.“ Spicer betonte die Unterscheidung zwischen medizinischem Cannabis und jenem zum Freizeitgebrauch. Letzteres sei ein Thema, mit welchem sich das Justizministerium näher befassen werde.

Einige Stimmen (wie die auch die deutsche Springer-Presse) lasen in die Aussage schnell eine Kriegserklärung der Trump-Regierung gegen legales Cannabis zu Genusszwecken hinein. Andere, wie Mason Tvert, Sprecher der Pro-Cannabis-Aktivistengruppe Marijuana Policy Project, halten dagegen: „Nichts von dem, was der Pressesprecher sagte, deutet auf einen konkreten Plan oder eine Position hin, welche die Regierung einnimmt.“ Was die Frage nach dem Umgang mit Cannabis angehe, wisse man nicht mehr als zuvor. „Die Administration hat gesagt, man werde die Rechte der Bundesstaaten achten – wir hoffen natürlich, dass sie die Rechte der Bundesstaaten achten werden, wenn es im Marijuana-Politik geht“, sagte Tvert. Weitere Kommentare seitens des Weißen Hauses oder des Justizministeriums wurden bislang nicht ausgegeben, weshalb nun viel spekuliert wird. Denn Spicer verwies zwar auf das Verbot auf Bundesebene, machte jedoch keinerlei konkrete Angaben zum weiteren Vorgehen.

Trotz der gestiegenen Verunsicherung gibt es viele Stimmen, welche nach wie vor daran zweifeln, dass Trumps Regierung das Geschäft mit legalem Cannabis tatsächlich unterbinden wird. Schließlich ist es der am schnellsten wachsende Industriezweig der USA, ein starker Jobmotor und spült Millionen an Steuergeldern in die Staatskassen. Ein neuer „Krieg gegen Drogen“, welcher auch die Teil-Legalisierung von Cannabis rückgängig zu machen versuchen könnte, ginge zudem gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung.