USA: Mehrere Bundesstaaten vor Abstimmung über Legalisierung von Cannabis

2012 war das bisher wichtigste Jahr für die US-amerikanische Legalisierungsbewegung. Damals kippte das Cannabisverbot in den Bundesstaaten Colorado und Washington State. Wenig später folgten Alaska und Oregon. 2016 könnte einen noch größeren Durchbruch in Sachen Legalisierung bringen, denn im November werden die Bürger fünf weiterer Bundesstaaten über den rechtlichen Status von Cannabis abstimmen. Sollten sich die Bürger von Kalifornien, Arizona, Maine, Massachusetts und Nevada für die Legalisierung entscheiden, würden 76 Millionen US-Bürger in Bundesstaaten mit legalem Zugang zu Cannabis leben – beinahe ein Viertel der Gesamtbevölkerung des Landes.

Auch über die medizinische Verwendung wird im kommenden Monat mehrfach abgestimmt werden: Mit Florida, Arkansas und North Dakota würde die Zahl der Bundesstaaten mit legalem Zugang zu medizinischem Cannabis bei entsprechendem Ausgang der Abstimmungen auf 28 steigen. Insgesamt steigt die Zustimmung für die Legalisierung in den USA immer weiter an. In einer aktuellen Umfrage des Pew Research Center sprachen sich 57 Prozent der Befragten für legales Cannabis aus. Die Aktivisten und Beobachter in vielen der Bundesstaaten, in welchen die Entscheidung kurz bevorsteht, sind zuversichtlich. Am besten stehen die Chancen in Kalifornien, während es in Massachusetts und Arizona knapp werden könnte. Weitere Legalisierungen in den USA hätten nicht nur internationale Signalwirkung, sondern würden der immer noch stetig wachsenden Cannabis-Industrie einen weiteren, gewaltigen Schub verpassen.

Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.