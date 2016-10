USA: Legaler Verkauf von Cannabis in Alaska gestartet

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Die Legalisierung von Cannabis in den USA schreitet immer weiter fort. Zwei Jahre nachdem sich die Wähler für diesen Schritt entschieden hatten, startete am Samstag in Alaska der legale kommerzielle Verkauf von Cannabis. Die neue Gesetzgebung erlaubt den Verkauf an Erwachsene ab dem 21. Lebensjahr, außerdem wurde der Besitz von einer Unze (ca. 28 Gramm) legalisiert. Der erste legale Verkauf startete in dem Fachgeschäft „Herbal Outfitters“ in Valdez. Laut den Angaben des Inhabers Richard Ballow standen über 250 Kunden Schlange, um Teil dieses historischen Augenblicks zu sein.

Der legale kommerzielle Handel mit Cannabis kann in Alaska nun anlaufen, da am vergangenen Montag mit CannTest in Anchorage das erste Testlabor des US-Bundesstaates eröffnete. Dort sollen die für den Handel bestimmten Blüten, Edibles und Konzentrate getestet werden. Der erste Kunde im „Herbal Outfitters“ war der 63-jährige Rentner Michael Holcombe. „Ich habe 46 Jahre auf diese Eröffnung gewartet!“, sagte er den anwesenden Journalisten, die ihn dabei begleiteten wie er kleine Mengen von fünf der zehn zur Auswahl stehenden Sorten erwarb. Herbal Outfitters wird schon bald Konkurrenz bekommen: In Fairbanks planen zwei weitere Fachgeschäfte im Laufe der Woche mit dem Verkauf zu beginnen. Im gesamten Bundesstaat Alaska werden bald noch weitere folgen.