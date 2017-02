USA: Erster Bundesstaat erlaubt Cannabis-Lieferservices

Nicht nur die medizinische Nutzung von Cannabis, auch die Legalisierung als Genussmittel schreitet in den USA immer weiter fort. Nun hat der erste Bundesstaat einen weiteren Schritt zu einem besonders konsumentenfreundlichen Umgang gemacht: In Oregon dürfen mit Inkrafttreten einer neuen Regelung insgesamt 117 lizenzierte Händler ihre Cannabisprodukte auch in Privathaushalte liefern.

Die gesetzliche Grundlage für die grünen Lieferservices wurde bereits Ende vergangenen Jahres geschaffen, jedoch verzögerte die zuständige Oregon Liquor Control Comission (OLCC) die Umsetzung. „Wir mussten das System zur Überwachung von Cannabis anpassen, um ein Dokument ausstellen zu können, welches die Lieferung von Cannabis zu Freizeitzwecken tatsächlich erlaubt“, sagte ein Sprecher der Behörde. Zur Freude von Cannabiskonsumenten und -händlern sind diese Anpassungen inzwischen unter Dach und Fach, so dass die OLCC offiziell grünes Licht geben konnte.

Um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, müssen sich die Anbieter potenter Cannabisprodukte an einige Auflagen halten. So dürfen die Läden ihre Ware nur innerhalb jenes Bereiches ausliefern, für welchen die ihnen erteilte Lizenz gilt. Außerdem dürfen maximal Produkte im Wert von 3000 Dollar auf einmal transportiert werden und die Ware muss während der Fahrt in einer besonders gesicherten, verschlossenen Kiste aufbewahrt werden. Während sich die meisten Konsumenten das Genussmittel ihrer Wahl nun entspannt bis an die Haustüre liefern lassen können, haben Bewohner von Campingplätzen, Motels und Studentenwohnheimen jedoch das Nachsehen: Laut der Regeln der OLCC ist die Lieferung an solche Adressen ausdrücklich verboten. Die letzte Einschränkung betrifft den Zeitraum, in welchem Lieferungen erlaubt sind: Die Lieferfahrten dürfen nur zwischen 8 und 21 Uhr gemacht werden.

Berichte zitieren Spencer Krutzler, Betreiber des Cannabis-Fachgeschäfts La Cannaisseur aus Linnton: „Es ist so, dass man den Pizza-Typ anrufen wird, und dann ruft man uns an.“ Der legale Cannabishändler ist sich sicher: „Wir werden viel Spaß haben.“