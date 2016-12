USA: DEA gibt neue Regeln zu Cannabis-Extrakten und CBD bekannt

Die mächtige US-amerikanische Anti-Drogenbehörde Drug Enforcement Administration (DEA) hat am Mittwoch neue gesetzliche Regelungen zum Umgang mit CBD und anderen Cannabisextrakten bekanntgegeben. Mit der neuen Regelung „Establishment of a New Drug Code for Marihuana Extract“ macht die DEA noch einmal ihre Position deutlich, dass nach Auffassung der Behörde sämtliche Extrakte der Cannabispflanze wie z.B. CBD auf Bundesebene verboten sind. „Extrakte aus Marijuana werden weiterhin als unter Schedule I klassifizierte Substanzen behandelt“, heißt es in der Bekanntmachung. Dies bedeutet, dass CBD in einer Kategorie mit gefährlicheren Substanzen wie LSD oder Heroin eingeordnet wird. Noch vor einigen Monaten machten sich viele Aktivisten und Fachleute Hoffnung, dass die DEA endlich ein Einsehen haben und Cannabis aus der Schedule I Kategorie herabstufen könnte. Stattdessen schafft die Behörde mit der neuen Regelung nun eine eigens für CBD und andere Extrakte vorgesehene „Identifikationsnummer“, um derartige Produkte unabhängig von anderen Cannabisprodukten verfolgen zu können.

Die nun bekanntgegebenen Regelungen begründet die Anti-Drogenbehörde in bester Prohibitionisten-Tradition mit „internationalen Abkommen“. Die Bekanntmachung der DEA wurde schnell von mehreren Seiten kritisiert. Robert Hoban, ein auf Cannabis spezialisierter Anwalt und außerordentlicher Professor an der Universität von Denver, sagte gegenüber Leafly: „Dieses Vorgehen übersteigt die Autorität der DEA.“ Hoban verwies darauf, dass die Behörde das Gesetz ausführen, aber nicht erschaffen könne. „Hier behaupten sie nun, eine völlig neue Kategorie namens ‘marijuana extracts’ zu schaffen und auf diesem Weg die Kontrolle über sämtliche Cannabinoide an sich zu reißen. Sie wollen alle Cannabinoide als illegal erklären“, so Hoban. Doch dazu habe die Behörde gar nicht die ausreichende Autorität.