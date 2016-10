USA: Aktien der Cannabisindustrie vor Wahlen auf Höhenflug

Der US-amerikanische Wahlkampf läuft längst auf Hochtouren, doch im November steht nicht nur die Neubesetzung des Präsidentenamts an. In mehreren Bundesstaaten des Landes können die Wähler zudem über den rechtlichen Status von Cannabis abstimmen. Das Kalifornien und vier weitere Bundesstaaten Cannabis zu Freizeitzwecken legalisieren könnten, macht sich offenbar auch auf dem Aktienmarkt bemerkbar. Laut einem Bericht des renommierten Forbes Magazin erleben die Aktien diverser Unternehmen der Cannabisbranche einen Höhenflug. Dan Nicholls, Vizepräsident des auf die Cannabisbranche spezialisierten Marijuana Index, bestätigt, dass die bevorstehende Wahl die „Preise auf wahnwitzige Höhen“ pusht.

Der Preis der am besten gehandelten Aktientitel ist bereits über das doppelte und dreifache angestiegen. Die stärksten Aktien des US-Marktes haben allein im vergangenen Monat um 57% zugelegt, womit das Wachstum seit Jahresbeginn bei insgesamt 137% liegt. Größter Gewinner des aktuellen Aufschwungs ist mit beinahe 190% das Unternehmen American Cannabis Co. Inc.. Diverse Experten und Beobachter sind der Ansicht, dass diese Entwicklung zumindest bis zu den Wahlen noch weiter anhalten wird. Dennoch wird auch immer wieder vor dem hohen Risiko des Handels mit Aktien der Cannabisindustrie gewarnt.