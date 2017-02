US-Nutzhanfverband verklagt Drogenvollzugsbehörde DEA

Der US-amerikanische Nutzhanfverband HIA (Hemp Industries Association) verklagt die mächtige Drogenvollzugsbehörde DEA. Laut einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung hat die Non-Profit-Organisation Klage eingereicht, da die DEA trotz anderslautender Urteile Hanflebensmittel wie potente Cannabisprodukte behandelt haben soll, welche auf Bundesebene nach wie vor als Droge der Kategorie „Schedule I“ verbotenen sind.

„Wir werden nicht untätig zusehen wie sich die DEA über den Willen des Kongresses hinwegsetzt, gegen eine Entscheidung des Neunten Berufungsgerichts verstößt und ehrliche Hanfproduzenten schikaniert, welche versuchen ihren Lebensunterhalt mit dieser gefragten Kulturpflanze zu verdienen“, sagte die geschäftsführende Direktorin der HIA, Colleen Keahey.

Trotz der fortschreitenden Legalisierungen in immer mehr Bundesstaaten der USA ist Cannabis als Rauschmittel auf Bundesebene nach wie vor verboten. Was allerdings die Verwendung von Nutzhanf in Lebensmitteln betrifft, haben in der Vergangenheit bereits mehrere Gerichte die DEA dazu angehalten, diese nicht länger als verbotene Produkte zu behandeln. Die HIA hat schon einmal erfolgreich gegen die DEA geklagt, nachdem die Behörde versucht hatte eigentlich legale Hanfprodukte zu kriminalisieren. Im Februar 2004 hatte ein Berufungsgericht den Einwänden des Nutzhanfverbandes einstimmig zugestimmt und der DEA die Autorität abgesprochen, legale Hanfprodukte zu verbieten, nur weil sie Spuren von THC enthalten könnten.

Dennoch hat die DEA im Dezember 2016 gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium von North Dakota gegenüber dem Unternehmen Healthy Oilseeds LLC behauptet, eine Lieferung ihrer Nutzhhanfprodukte bedürfe aufgrund bestehender Bestimmungen einer Genehmigung. Genau wegen solcher Aktionen geht die HIA nun erneut vor Gericht. Keahey fordert: „Die DEA muss damit aufhören Nutzhanf, Hanfsamen und Hanföl, welches eine nahrhafte Zutat ist, wie etwas verbotenes zu behandeln.“