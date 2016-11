US-Football-Profis für legales Cannabis

Der amerikanische TV-Sender ESPN hat 226 Profis der amerikanischen Footballliga NFL zu ihrer Haltung zu Cannabis befragt. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig: 71 Prozent sprachen sich für eine Legalisierung aus. Weitere 61 Prozent sind zudem der Meinung, dass der Schmerzmittelkonsum in der Liga zurückgehen würde, wenn die Sportler stattdessen legal medizinisches Cannabis verwenden dürften. Obwohl dies inzwischen in beinahe der Hälfte aller US-Bundesstaaten möglich ist, lässt die NFL es nicht zu. Insbesondere das Argument des zu erwartenden Rückganges bei der Verwendung von Schmerzmitteln wiegt allerdings schwer, das Thema beschäftigt die Mehrheit der Profis: 59 Prozent der von ESPN befragten Spieler sind wegen der langfristigen Folgen des Schmerzmittelkonsums besorgt. Und das zurecht, denn ganze 42 Prozent gaben zudem an, dass mindestens ein Kollege aus ihrem Team eine Abhängigkeit entwickelt habe.

In der Vergangenheit haben sich bereits mehrfach NFL-Profis öffentlich für eine Legalisierung ausgesprochen. Anfang Oktober berichtete CBS über aktive und ehemalige Footballspieler, die sich für Cannabis als Alternative zu Opiaten einsetzen: Mehrere Spieler nehmen an einer Studie zur Wirksamkeit von Cannabis-Öl als Schmerzmittel teil. Die Forschung wird vom Cannabisproduzenten Constance Therapeutics und der Gridiron Cannabis Coalition finanziert. Letzteres ist eine Nonprofitorganisation, welche zu großen Teilen von aktiven und früheren NFL-Profis geführt wird und sich für den Einsatz von Cannabis als Medizin engagiert.