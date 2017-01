US-Analyse fasst Erkenntnisse aus über 10.000 Cannabis-Studien zusammen

Cannabis ist Medizin – soviel steht längst fest. Es hilft Tausenden von Patienten auf der ganzen Welt bei der Linderung von Symptomen der unterschiedlichsten Krankheiten. In Deutschland dürfen aktuell über 1.000 Patienten medizinisches Cannabis nutzen. Die häufigsten Diagnosen, zu deren Behandlung die Patienten Cannabis aus der Apotheke verwenden, sind chronische Schmerzleiden, Multiple Sklerose, das Tourette-Syndrom, ADHS und Depressionen. International wird Cannabis allerdings noch bei der Behandlung von weitaus mehr Erkrankungen eingesetzt. Wer sich jedoch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema ansieht, findet sich schnell in einem unübersichtlichen Dschungel aus Studien wieder. Vieles ist noch nicht erforscht, andere Forschungsergebnisse widersprechen sich und für Laien ist es oft besonders schwer, sich einen Überblick zu verschaffen. In einem Versuch, die bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen, haben die US-amerikanischen National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) einen umfangreichen Report zum Thema Cannabis und Cannabinoide veröffentlicht.

Ein Komitee aus Experten aus den Bereichen Cannabis, Sucht, Onkologie, Kardiologie, Neurologie, Atemwegserkrankungen und diversen weiteren Fachgebieten haben für den Report die Daten von 10.700 seit 1999 veröffentlichten Studien analysiert. Die Autoren der Studie untersuchten, wie stark die bisherige Studienlage in Bezug auf verschiedene Symptome und Krankheiten ist und unterschieden abschließend zwischen gesicherten, begrenzten und unzureichenden Erkenntnissen. Für eindeutig gesichert halten die Experten laut der Zusammenfassung der Studie lediglich die Wirksamkeit von Cannabis bei der Behandlung chronischer Schmerzleiden, Übelkeit und Erbrechen infolge einer Chemotherapie und der Symptome von Multipler Sklerose. Die wichtigste Leistung des Reports ist jedoch, dass er gründlich dokumentiert, wie viel Forschung noch notwendig ist. Die Autoren kritisieren die nach wie vor bestehende Einstufung von Cannabis durch die US-amerikanische Anti-Drogenbehörde DEA als „Schedule I“, der Kategorie für die gefährlichsten Substanzen ohne therapeutischen Nutzen. Dies behindere die Erforschung von Cannabis und Cannabinoiden ebenso wie der Umstand, dass es für Forscher immer noch schwierig ist, Zugang zu den für die Forschung benötigte ausreichende Mengen an qualitativ hochwertigem Cannabis zu bekommen.

Was den Zugang zu medizinischem Cannabis in Deutschland angeht, ist heute ein besonderer Stichtag, denn in der heutigen Sitzung des Bundestags soll über den Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ beraten werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!