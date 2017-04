Uruguay: Ab Juli wird Cannabis verkauft

Share Pin +1 Share Shares 0

Die Nachricht ging durch die internationalen Medien: Als erstes Land der Welt legalisiert Uruguay Cannabis als Genussmittel. Das bereits 2013 beschlossene Gesetz trat 2014 vollständig in Kraft, doch die tatsächliche Umsetzung der Reform ging seitdem nur sehr langsam voran. Erwachsene dürfen zwar Cannabis zum Eigenbedarf anbauen und gemeinschaftlich in Cannabis-Clubs züchten, doch die angekündigte Möglichkeit, bis zu 40 Gramm pro Monat (bzw. 10 Gramm pro Woche) in lizenzierten Abgabestellen erwerben zu können, wurde bisher nicht realisiert. Dies wird sich offenbar in wenigen Monaten ändern.

Juan Andres Roballo, Vorsitzender des „National Drug Council“ von Uruguay, erklärte auf einer Pressekonferenz: „Im Juli wird die Abgabe von Cannabis in Apotheken beginnen.“ Damit würde die unter dem ehemaligen Präsident Jose Mujica beschlossene Legalisierung von Cannabis als Genussmittel mit über drei Jahren Verspätung endlich vollständig umgesetzt. Dem Gesetz nach müssen Käufer sich zunächst registrieren lassen, was laut Roballo ab dem 2. Mai möglich sein wird. Gegen diese Regelung sowie die Begrenzung der erhältlichen Menge hatten einige Konsumenten protestiert.

Berichten zufolge hat das Land gegenwärtig 400 Kilogramm verkaufsfertiger Hanfblüten vorrätig. Roballo versicherte, das in den Apotheken verkaufte Cannabis sei ebenso potent wie jenes, welches auf dem Schwarzmarkt gehandelt werde. Als Vorteil des legalen Erwerbs verwies er auf die Qualität: „Die Käufer werden absolute Sicherheit hinsichtlich der Qualität des Produkts haben, welches sie konsumieren, was die Risiken deutlich verringert.“

Der Preis pro Gramm wird bei umgerechnet 1,22 Euro liegen. Bislang stehen 16 Apotheken auf der staatlichen Liste, doch die Regierung hofft, weitere für den Cannabisverkauf gewinnen zu können. Viele Apotheker zweifelten daran, mit dem Handel des Produkts nennenswerte Gewinne erzielen zu können, da es einer Kostenkontrolle unterliegt. Touristen werden in den Apotheken übrigens nicht bedient, denn laut Gesetz gilt die Legalisierung nur für Staatsbürger und solche mit permanenter Aufenthaltserlaubnis. Eine nennenswerte Cannabisindustrie oder einen darauf bezogenen Tourismus wird es also im ersten Land mit vollständiger Legalisierung nicht geben.