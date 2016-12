Über 1.000 Cannabispatienten in Deutschland

Im kommenden Jahr soll in Deutschland bekanntlich endlich der Zugang zu Cannabis als Medizin erleichtert werden. Immer mehr Patienten dürfen legal medizinisches Cannabis in Apotheken erwerben. Bereits jetzt sind 1.004 Patienten in Besitz einer Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von medizinischem Cannabis zur Selbsttherapie. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage der Partei die Linke hervor. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, wurden 2016 bisher 452 neue Genehmigungen erteilt. Außerdem dürfen inzwischen zwei Patienten ihr medizinisches Cannabis selber anbauen.

Frank Tempel, der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion, forderte die Abschaffung sämtlicher bürokratischer Hürden: „Je unkomplizierter die Regelung, desto besser für die Patienten.“ Die geplanten Reformen in Bezug auf medizinisches Cannabis sehen vor, dass es in Zukunft keine Ausnahmeerlaubnis mehr geben wird. Anstelle der bisher notwendigen und bürokratisch aufwendigen Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) soll die Verschreibung von Cannabis auf Rezept ermöglicht werden. Dann wäre nicht länger das BfArM für die Prüfung zuständig, sondern die medizinischen Dienste der Krankenkassen. „Das geht in die Richtung unserer Forderungen“, kommentierte Tempel. Allerdings mahnte er an, dass die Kostenübernahme durch die Krankenkassen im Falle einer Verschreibung sichergestellt werden müsse.