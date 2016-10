Türkei legalisiert kontrollierten Anbau von Cannabis

Die Republik Türkei hat überraschend den kontrollierten Anbau von Cannabis in 19 der 81 Provinzen des Landes legalisiert. Laut Angaben des türkischen Ministeriums für Nahrungsmittel, Landwirtschaft und Viehzucht soll mit dieser Maßnahme die illegale Produktion eingedämmt werden. Die neue gesetzliche Regelung ermöglicht in 19 Provinzen den streng kontrollierten, durch das Ministerium lizenzierten Anbau von Cannabis zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken. Die türkische Zeitung Hurriyet berichtet, dass interessierte Produzenten eine Erlaubnis der Regierung einholen können, welche es ihnen ermöglicht, drei Jahre lang Cannabis anzubauen.

Die legalen Produzenten müssen nicht nur schriftlich darlegen, dass ihnen zuvor keinerlei Drogenvergehen wie Handel oder Konsum zur Last gelegt wurden, sondern sich auch auf regelmäßige Kontrollbesuche einstellen. Behördenvertreter kontrollieren die Felder vor jeder Ernte auf mögliche kriminelle Aktivitäten, außerdem soll sichergestellt werden, dass auch der letzte nach der Ernte übriggebliebene Pflanzenrest vernichtet wird. Die gesetzliche Regelung gilt für die Provinzen Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat und Zonguldak. In Ausnahmefällen kann auch der Anbau von Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken in weiteren Provinzen genehmigt werden. Der Genusskonsum von Cannabis bleibt nach türkischem Recht weiterhin illegal und kann mit einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden, bei Verkauf von illegalen Rauschmitteln drohen bis zu 10 Jahren Haft. Wer schmuggelt oder ohne Erlaubnis produziert, den erwarten mindestens 10 Jahre Haft.