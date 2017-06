Studie: Cannabiskonsumenten zufriedener und öfter vollbeschäftigt

Das Image von Cannabis wandelt sich, immer wieder ist die Rede davon, dass die lange verteufelten Hanfblüten nun „aus der Schmuddelecke“ kämen. Während sich in Zeiten wachsender Akzeptanz von Cannabis als Medizin das Bild der alten Kulturpflanze ändert, gibt es bezüglich regelmäßiger Genusskonsumenten allerdings nach wie vor diverse Vorurteile und Klischees. Der Stereotyp des „Kiffers“ wird in den Augen vieler Menschen leider immer noch allzu häufig mit Faulheit, Antriebslosigkeit und gar Arbeitslosigkeit verbunden. Die Ergebnisse einer neuen US-Studie zeigen jedoch, dass dieses Bild von der Realität weit entfernt ist.

Die von BSD-Analytics durchgeführte Studie zeigt, dass Cannabiskonsumenten im Vergleich zufriedener und auch erfolgreicher sind. Die Forscher befragten 2.000 Teilnehmer aus Colorado und Kalifornien ausführlich zu diversen Faktoren und teilten sie je nach Angaben in drei Gruppen auf: Konsumenten, Nicht-Konsumenten und solche, welche zwar nicht konsumieren, es sich aber vorstellen könnten.

Das Ergebnis: Während 20 % der Cannabiskonsumenten in Kalifornien einen Master-Abschluss vorweisen können, sind es bei den Nicht-Konsumenten unter den Teilnehmern gerade einmal 12 %. Auch hinsichtlich des durchschnittlichen Jahreseinkommens haben die angeblich so faulen Hanffreunde eindeutig die Nase vorn: Während dieses bei den kalifornischen Konsumenten bei 93.800 Dollar liegt, kommen die Nicht-Konsumenten im Schnitt nur auf 75.900 Dollar. Ein weiterer Schlag für jene, welche Cannabiskonsumenten für tendenziell arbeitsscheue Gesellen halten, ist das Ergebnis, dass in Colorado 64 % der Hanfgenießer in Vollzeit beschäftigt sind, während es bei den Nicht-Konsumenten ganze zehn Prozent weniger sind. Fast fünf von zehn Konsumenten in Colorado gaben außerdem an, dass sie mit ihrem Leben zufriedener seien als noch ein Jahr zuvor – bei allen anderen Befragten waren es nur vier von zehn.

Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass sich unter den Konsumenten viele Eltern befinden: 64 % der kalifornischen Hanffreunde haben Kinder, während es bei jenen, welche den Hanfgenuss ablehnen, mit 55 % eindeutig weniger sind. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass Konsumenten tendenziell naturverbundener und sozialer eingestellt zu sein scheinen, als Nicht-Konsumenten. Den gesammelten Daten zufolge sind sie zufriedener mit dem Leben und sozial angepasster: „Cannabiskonsumenten sind weit entfernt von den geschichtlichen Karikaturen, mit welchen sie beschrieben werden“, kommentierte Linda Gilbert, Leiterin der Abteilung für Konsumentenforschung von BDS Analytics. „Tatsächlich sind positive Lifestyle-Indikatoren wie ehrenamtliches Engagement, das Knüpfen von Kontakten, Zufriedenheit mit dem Leben und Freude an Bewegung und Natur unter Cannakiskonsumenten am stärksten ausgeprägt.“ Zumindest in Colorado und Kalifornien.