Studie: Cannabiskonsum senkt Risiko für Tod im Krankenhaus

Laut den Ergebnissen einer neuen Studie reduziert der Konsum von Cannabis das Risiko für Patienten, während der Behandlung einer schweren Erkrankung im Krankenhaus zu sterben, um mehr als die Hälfte. Zu diesem Schluss kamen Forscher der Universitäten von Nord-Colorado, Colorado und Alabama nach der Auswertung von Daten von Patienten aus ca. 1000 Krankenhäusern. Die Forscher untersuchten in der US-amerikanischen Datenbank „Nationwide Inpatient Sample“ verzeichnete Angaben aus dem Zeitraum von 2007 und 2011. In dieser Datenbank finden sich Angaben zu 3,9 Millionen Krankenhauspatienten, von welchen offiziell 387.608 Cannabis konsumierten. Laut der kürzlich online veröffentlichten Zusammenfassung der Studienergebnisse war der Konsum von Cannabis mit einem um 59 % reduzierten Risiko für einen Tod im Krankenhaus verbunden.

Die Analyse der Patientendaten ergab auch, dass Cannabiskonsumenten ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle aufweisen. Allerdings haben die Konsumenten zugleich offenbar auch ein um 22 % geringeres Risiko für Herzversagen und 14 % weniger Risiko eine Herzerkrankung zu erleiden. Die Forscher haben sich auch die Häufigkeit von Todesfällen im Krankenhaus bei Krebspatienten angesehen und stellten fest, dass diese ein um 56 % verringertes Risiko aufwiesen, wenn sie Cannabis konsumierten. Der gesamte Text der Studie mit dem Titel „Marijuana use and inpatient outcomes among hospitalized patients: analysis of the nationwide inpatient sample database“ wird im Fachmagazin Cancer Medicine erscheinen.