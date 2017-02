Studie: Cannabis erhöht Überlebenszeit bei Hirnkrebs

Cannabis zur Behandlung von Krebs ist seit langem ein viel besprochenes Thema. Die Meinungen gehen hierbei allerdings oft weit auseinander und trotz zahlreicher positiver Erfahrungsberichte von Patienten gibt es nach wie vor viel zu wenige gesicherte Forschungsergebnisse. Doch dies scheint sich so langsam zu ändern: Eine kürzlich veröffentlichte Studie bestätigt die Wirksamkeit von Cannabiswirkstoffen bei der Behandlung besonders aggressiven Hirntumoren.

Der Hersteller des bekannten medizinischen Cannabisextrakts Sativex, GW Pharmaceuticals, berichtet von den positiven Ergebnissen einer placebokontrollierten Studie mit 21 Patienten. Begleitend zu einer Standardtherapie verabreichtes Cannabisextrakt mit den Wirkstoffen THC und CBD verbesserte demnach die Überlebenszeit von Patienten, die wegen eines Glioblastom-Rückfalls behandelt wurden. Glioblastome sind die häufigste Form von bösartigen Hirntumoren bei Erwachsenen und gelten als äußerst schwierig behandelbar

Den Ergebnissen der Studie zufolge waren 83 % der mit Cannabisextrakt behandelten Patienten nach einem Jahr noch am Leben, während es in der mit Placebos behandelten Gruppe nur 53 % waren. Bei aktuell üblichen Therapieformen liegt die mittlere Überlebenszeit bei ca. 15 Monaten. Den Studienergebnissen zufolge verlängerte sich diese Zeitspanne durch das Cannabismedikament im Vergleich zur Placebogruppe um 6 Monate.

„Wir glauben, dass die in dieser Studie aufgezeigten Hinweise auf Wirksamkeit die potentielle Rolle bestärken, welche Cannabinoide auf dem Gebiet der Onkologie spielen“, sagte der Geschäftsführer von GW Pharmaceuticals, Justin Gover, in einem Statement. Gover ist zuversichtlich, dass die vielversprechenden Ergebnisse der Glioblastom-Studie die Forschung des Unternehmens auf dem Gebiet der Onkologie in den kommenden Monaten beschleunigen und zu weiteren klinischen Entwicklungsprogrammen bei der Behandlung anderer Krebsarten führen werden.

GW Pharmaceuticals ist laut eigenen Angaben weltweit führend in der Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von Cannabinoiden. Die britische Firma bereitet sich aktuell darauf vor, das Cannabis-Medikament Epidiolex auf dem US-amerikanischen Markt einzuführen, der Zulassungsantrag soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Die CBD-Arznei soll insbesondere bei der Behandlung von Epilepsie bei Kindern Anwendung finden.