Steves ultimativer Ratgeber: Autoflowering Cannabis (Teil 1)

Homegrowing

Bis vor etwa zehn Jahren haben Leute, die hochpotentes Cannabis anbauten, sogenanntes „photoperiodisches“ Cannabis verwendet.

Der Begriff „photoperiodisches Cannabis“ bezieht sich auf Cannabis-Pflanzen, die aufgrund von photoperiodischen Auslösern (die wiederum mit der Beleuchtungsdauer in einem 24 Stundenzyklus zusammenhängen) von der Wachstums- in die Blütephase wechseln.

Photoperiodische Cannabissorten werden in der „Wachstums-“ oder „vegetativen“ Phase bleiben, solange sie mindestens 15 Stunden Licht pro 24-Stundenzyklus bekommen.

Die Wachstums-/vegetative Phase beginnt, wenn die Pflanzen noch Sämlinge oder Stecklinge sind. In dieser Phase werden die Pflanzen größer, produzieren neue Blätter und Triebe. Was sie während der Wachstumsphase aber nicht machen, ist, Blüten zu bilden.

Sie gehen erst in die Blütephase und bilden erste Blütenansätze, die sich später zu den begehrten weiblichen Blüten entwickeln, wenn sie konstant 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit pro Tag bekommen. Solang sie 12 Stunden Licht und 12 Stunden ununterbrochene Dunkelheit bekommen, bleiben sie in der Blüte.

Dann werden aus den Blütenansätzen Frühblüten, die Frühblüten entwickeln sich zu reifen Vollblüten und die weiter zur überreifen Nachblüte. Doch bis dahin sollten sie bereits geerntet sein.

Das ist, in wenigen Worten, der Lebenszyklus von photoperiodischem Cannabis, und seit in den 1960er Jahren potentes Cannabis weltweit an Popularität gewann, war es immer dieser Typ von Cannabis, der als „Drogenpflanze“ angebaut wurde.

Die frühen Jahre des Autoflowering Cannabis

Heutzutage gibt es einen weiteren Typ von Cannabis, der nicht auf die Photoperiode als primärer Auslöser für die Einleitung der Blüte angewiesen ist. Der meist gebräuchliche Name für diesen Typ ist „Autoflowering“ oder auf Deutsch „selbstblühendes Cannabis“.

Was mit diesem Begriff zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, dass dieser Typ von Cannabis aufgrund von internen genetischen Eigenschaften die Blüte einleitet, und nicht aufgrund einer Reaktion auf die Photoperiode (also der Länge der Beleuchtungszeit).

Oft wird Autoflowering Cannabis so verstanden, dass es die Blüte einleitet, wenn es will – und nicht wenn der Grower es möchte, auch, wenn er dies durch einen 12-/12-Stunden-Lichtzyklus zu erzwingen versucht.

Autoflowering-Cannabis stammt von einer eng mit Sativa, Indica und Afghanica verwandten Art ab, dem sogenannten Ruderalhanf (Cannabis ruderalis).

Bei der Ruderalis wird der Blüteimpuls durch die Gene und Faktoren, wie etwa Temperatur und Klima, ausgelöst.

Auf dem heutigen weltweiten Markt für Cannabissamen, werden die angebotenen Sorten durch Züchter hergestellt, die Ruderalis-Genetik mit der von Sativa-, Indica- und/oder Afghanica-Genetik gekreuzt haben.

Das Ergebnis ist, dass Autoflowering-Cannabis zu blühen beginnt, wenn die Pflanze zwei bis drei Wochen alt ist.

Es gibt einige Berichte, wonach Autoflowering-Sorten auch aufgrund von niedrigen Temperaturen die Blüte einleiteten.

Die kommerziellen Züchter, die Autoflowering-Cannabissamen für den Verkauf produzieren, züchten ihre Sorten im Hinblick auf das Einleiten der Blüte basierend auf dem Alter der Pflanze, weniger als eine Reaktion auf Umweltfaktoren wie Temperatur oder Photoperiode.

Als ich das erste Mal von Autoflowering-Cannabis hörte, verspottete ich es… Das kam, weil ich in Teilen Amerikas und Europas unterwegs war, wo Cannabis ruderalis wächst. Es wird dort „Ditchweed“ genannt („Straßengraben-Unkraut“ oder „Wilder-Hanf“).

Kurze, buschige Cannabispflanzen, die unter so ziemlich allen Bedingungen wachsen, selbst an so eisig kalten Orten wie Iowa, Nebraska, Kansas und den Dakotas, unkultiviert, in Straßengräben und selbst auf Land, das plattgewalzt oder vergiftet ist.

Es sieht dem photoperiodischen Cannabis wie Indica oder Afghanica in gewisser Weise ähnlich. Die Blätter sehen aus wie normale Cannabisblätter. Und die Pflanzenstruktur ist dicht, wie bei einigen Indica- und Kush-Sorten.

Sie produzieren sogar Blüten, die wie richtige Cannabisblüten aussehen und auch mit Harzkristallen bedeckt sind.

Allerdings sind diese Harzkristalle nicht so „freundlich“ wie bei Indica, Sativa oder Afghanica.

Als ich arm und jung war, haben meine Freunde und ich viele Male versucht, Ruderalis zu rauchen.

Es roch und schmeckte nicht wie „normales“ Cannabis.

Es machte auch nicht high.

Es verursachte Kopfschmerzen und ließ uns eigenartig verwirrt und müde werden, dass wir das Gefühl hatten, das Leben würde aus uns herausgesogen, bis wir uns nur noch alt und dumm fühlten.

Heute, nachdem moderne Labors die Wirkstoffzusammensetzung von Ruderalis untersucht haben, ist mir klar, warum es bei uns ein so ungutes Gefühl hervorgerufen hat.

Reiner Ruderalhanf enthält quasi kein THC, den Hauptwirkstoff, der beim Konsum der anderen Typen von Cannabis für das High und Wohlgefühl sorgt.

Zudem fehlen viele Flavonoide und Terpenoide, die bei Indica, Sativa und Afghanica für den angenehmen Geschmack sorgen und für die Wirkung mitverantwortlich sind.

Stattdessen enthält Ruderalis jede Menge CBD (Cannabidiol).

CBD ist sehr nützlich für medizinische Zwecke, und immer mehr Leute und Grower interessieren sich dafür, denn es kann entspannend wirken, Schmerzen lindern und eine Reihe weiterer positiver Effekte hervorrufen (mehr zu CBD im Artikel ab Seite 46).

Doch es ist nicht gerade „amüsant“. Es ruft kein High hervor.

Ruderalis gilt in den kälteren Regionen Europas und Russlands als natürlich vorkommend.

Botaniker vermuten, dass sie die Tendenz, die Blüte wegen ihres Alters und weniger wegen der Photoperiode einzuleiten, in den kurzen, oft kalten und langen Tagen der nördlichen Sommer entwickelt hat. Hier muss die Pflanze schnell blühen und die Zeit nutzen und kann es sich nicht leisten, auf kürzere Tage und längere Nächte zu warten, so wie es das photoperiodische Cannabis tut.

Ruderalis ist in der Lage, auf schlechten Böden, bei wenig Niederschlag und unter anderen schlechten Bedingungen zu wachsen. Es ist widerstandsfähig und zäh. Es neigt dazu, nur kurz zu wachsen, früh zu blühen und schnell zu reifen.

Vielleicht haben deshalb professionelle Cannabis-Züchter in den Siebziger Jahren damit begonnen, Cannabissorten zu züchten, die diese positiven Eigenschaften der Ruderalis enthalten, wie die Widerstandsfähigkeit und die kurze Blütephase.

Es dauerte rund zehn Jahre, in denen niederländische Züchter viel Arbeit in das Kreuzen von Ruderalis mit Indicas und Sativas investierten.

Doch immer noch waren die Ergebnisse unvorhersehbar und unbefriedigend.

Einige Pflanzen blühten von selbst und ließen sich auch von der Lichtdauer nicht beeinflussen. Sie waren viel früher erntereif als die Pflanzen, die erst bei einem 12-/12-Zyklus in die Blüte gegangen waren.

Andere Pflanzen aus den Ruderalis-Experimenten blühten nicht von selbst, sie waren photoperiodisch über Temperaturstürze oder anderen Umweltstress gesteuert.

Noch schlimmer als die Unvorhersehbarkeit war aber, dass es den Ruderalis-Kreuzungen an THC, Geruch, Geschmack und am High mangelte. Doch das ist es aber, worum es den meisten Cannabis-Konsumenten, Growern und Züchtern geht. Damit nicht genug, die Blüten enthielten nicht nur wenige der gewünschten Wirkstoffe, sie waren auch noch klein und leicht. Die Erntemenge war enttäuschend. Deshalb mieden die meisten seriösen Züchter die Ruderalis.

Autoflowering wird „nützlich“

Spulen wir vor in die frühen 2000er Jahre, als europäische und nordamerikanische Cannabiszüchter wieder damit begannen, Versuche mit Ruderalis-Genetik durchzuführen.

Ihre ersten Experimente führten zu wenig erwähnenswerten Sorten, die wieder unzuverlässig und von geringer Potenz waren.

Eine Packung von zehn Autoflowering-Samen konnte beispielsweise sechs Autoflowering und vier photoperiodische Varianten enthalten. Die Autoflowering-Pflanzen hatten ein unterschiedliches Timing, was den Beginn der Blüte betraf, aber auch in Bezug auf die Länge der Blütephase.

Die Pflanzen wurden selten höher als einen halben Meter, und die Ernte war dürftig.

Während photoperiodische Marijuana-Blüten oft einen THC-Gehalt von 18% und mehr aufweisen, bei nur 1 bis 2%-Anteil von CBD, hatten Autoflowering-Blüten einen THC-Gehalt von 6 bis 8%, und 4 bis 5% CBD.

Anfang der 2000er Jahre konnten wir die Einführung der „Lowryder“-Autoflowering-Sorten erleben, die aus einer Kombination von Ruderalis, William’s Wonder, Brazilian Sativa und Northern Lights entstanden war.

Die anfängliche Skepsis war groß, doch durch die Feinabstimmung auf Basis der ersten kommerziellen Autoflowering-Angebote wurde bei immer mehr Growern das Interesse an den neuen Autoflowering-Sorten geweckt.

Zu den wesentlichen Vorteilen zuverlässiger feminisierter Autoflowering-Sorten gehört:

Viele Autoflowering-Sorten benötigen von der Keimung bis zur Ernte nur elf Wochen oder weniger. Die meisten photoperiodischen Cannabis-Sorten brauchen dafür mindestens vierzehn Wochen. Das bedeutet, Grower können öfter im Jahr ernten. Zudem führen kürzere Growzyklen zu niedrigeren Kosten pro Durchlauf.

Die meisten Autoflowering-Sorten sind feminisiert, und sie blühen automatisch, sobald sie zwei bis drei Wochen alt sind. Das macht sie besonders interessant für das Outdoor-Guerilla-Growing, denn sie sind deutlich pflegeleichter als ihre photoperiodischen Artgenossen. Ihr kürzerer Wuchs verringert das Risiko von Entdeckung, und ihre Widerstandsfähigkeit lässt sie auch schlechte Witterung gut überstehen. Da aus den feminisierten Samen keine männlichen Pflanzen entstehen, muss sich der Grower keine Gedanken über eine Bestäubung und Samenbildung machen. Er muss sich weniger um die Pflanzen kümmern und seltener bei ihnen vorbeischauen.Der Grower muss mit der Ernte auch nicht bis in den späten Sommer oder Herbst warten, wenn die Tageslängen auf natürliche Weise abnehmen, denn Autoflowering-Cannabis blüht ja von selbst, und das manchmal Monate, bevor photoperiodisches Cannabis das tun würde. Das hilft dem Grower, Probleme, die zum Ende der Saison auftreten können, zu vermeiden. Dazu gehören zum Beispiel kühle Temperaturen, Feuchtigkeit, Schimmel und auch Ernte-Diebe.Ein weiterer Vorteil beim Freilandanbau von Autoflowering-Cannabis ist dessen allgemeine Widerstandsfähigkeit bei schlechten Bedingungen, verglichen mit photoperiodischem Cannabis. Doch auch hier gibt es Ausnahmen, aber dazu kommen wir später. In US-amerikanischen Bundesstaaten, in denen Cannabis legal ist, bedeutet das frühere Reifen der Autoflowering-Sorten einen Marktvorteil für die Grower, denn ihre Blüten sind schon getrocknet und verkaufsfertig, während die photoperiodischen Sorten noch auf den Feldern stehen.

Autoflowering-Cannabis ist einfacher anzubauen und benötigt weniger Platz. Das macht es ideal für Anfänger und für Grower, die nur limitierten Platz zur Verfügung haben, besonders bei niedrigen Räumen mit wenig vertikalem Raum. Die meisten Autoflowering-Sorten werden kaum höher als einen halben Meter. Ich habe nur selten Autoflowering-Pflanzen gesehen, die einen Meter hoch wurden. Und erst einmal habe ich eine Autoflowering-Pflanze gesehen, die rund 1,5 Meter erreicht hat.Die verhältnismäßig geringe Höhe der meisten Autoflowering-Sorten erlaubt es dem Grower, effiziente Beleuchtung einzusetzen, wie etwa LEDs (siehe dazu meinen Artikel über LEDs in der grow! 04/2016).Das bedeutet aber auch, dass der Grower weniger Zeit und Aufwand in das Beschneiden und strukturelle Unterstützen der Pflanzen (etwa durch Netze oder Stäbe) investieren muss.

Autoflowering-Cannabis benötigt keine Kontrolle der Beleuchtungsdauer.Indoor-Grower von photoperiodischem Cannabis müssen die Beleuchtungszyklen genau kontrollieren und sicher stellen, dass während der Blüte genau 12 Stunden Licht und 12 Stunden ununterbrochene Dunkelheit herrschen. Selbst geringe Mengen Licht, die während der Dunkelphase etwa durch den Türspalt oder von der Straßenlaterne durch die Vorhänge fallen, können ausreichen, um die blühenden Pflanzen zu irritieren. Das kann zu verminderter Blütenbildung, Verzögerungen in der Blütenreife und geringeren Cannabinoid- und Terpenoid-Gehalten führen. Obendrein kann das die Pflanzen zum Zwittern anregen, was bedeutet, dass die gestressten weiblichen Pflanzen auch männlichen Pollen bilden und sich am Ende selbst befruchten.

Ich habe bisher sieben Autoflowering-Sorten von drei unterschiedlichen Hanfsamenbanken angebaut, zudem bin ich mit anderen legalen Growern vernetzt, die ebenfalls Autoflowering-Sorten kultivieren. Vor neun Jahren habe ich zum ersten Mal eine Autoflowering-Sorte angebaut, doch die Ergebnisse konnten mich überhaupt nicht beeindrucken.

Zu den Problemen gehörte:

Die Pflanzen waren noch sehr klein, als sie zu blühen begannen, und sie hatten noch nicht genug Wurzelmasse gebildet, um ein robustes Blütenwachstum unterstützen zu können.

Sie hatten ein hohes Blatt-zu-Blüten-Verhältnis. Das heißt, es hatten sich zu viele Blätter in den Blütenclustern und zu wenige Harzdrüsen gebildet.

Einige Blätter wiesen Phyllotaxis auf, das heißt, sie hatten eine „gequirlte“ Blattstellung. Das ist eine Blattmutation, die darauf hinweist, dass etwas mit der Genetik der Pflanze nicht stimmt.

Der Ertrag lag bei weniger als 20 Gramm pro Pflanze.

Die Blüten hatten wenig Geschmack und Geruch sowie einen geringen Wirkstoffgehalt.

Das Cannabinoid-Profil der Blüten wies nicht genug THC auf und dafür zu viel CBD. Das „High“ war nicht „high“. Es war mehr wie ein Beruhigungsmittel mit einem sehr milden euphorischen Gefühl.

Diese Pflanzen stammen aus Samen, die von einem der führenden Autoflowering-Züchter und -Promoter kamen. Ich hatte den Eindruck, dass Autoflowering-Cannabis zwar den Reiz des Neuen hat und mal einen Versuch wert ist, aber auch nicht mehr …

Top-Pioniere unter den Autoflowering-Samenzüchtern

Vor etwa fünf Jahren habe ich einen Growraum besichtigt, in dem der Grower feminisierte Autoflowering-Sorten der niederländischen Hanfsamenbank Dutch Passion anbaute.

Eine der Pflanzen wurde immer wieder beschnitten und so getrimmt, das zwölf blühende Tops gewachsen waren, und sie war fast einen Meter hoch.

Auch, wenn die Blüten immer noch zu viele Blätter hatten und die Harzkonzentration geringer als bei einer photoperiodischen Qualitätssorte war, machte sie doch einen guten Eindruck. Nach dem Maniküren und Trocknen konnte ich sie testen, und sie bescherten mir ein angenehmes High, etwa so, wie es einfaches photoperiodisches Cannabis macht.

Der Grower hatte 39 Gramm von dieser einen Pflanze geerntet, die insgesamt elf Wochen von der Keimung bis zur Ernte gebraucht hatte und unter einer LED-Lampe gewachsen war.

Damals hatte ich dem Grower noch geraten, die Blüten doch besser zu Haschisch oder Konzentraten zu verarbeiten, da sie in meinen Augen nicht gut genug waren, um als Marijuana geraucht zu werden. Denn angesichts des geringen vertikalen Platzes in seinem Growraum konnte er keine photoperiodischen Sorten anbauen, die wurden einfach zu hoch. Die Autoflowering-Sorten waren für ihn die einzige Alternative, um überhaupt etwas anbauen zu können.

Doch die Welt des Autoflowering-Cannabis hat sich in den letzten fünf Jahren extrem weiter entwickelt.

Heutzutage sind 30 bis 45 Prozent der in den USA verkauften kommerziellen Hanfsamen von Autoflowering-Sorten. Den Züchtern ist es gelungen, Autoflowering-Cannabis so weit zu verbessern, dass es rund 20% THC enthalten kann. Und damit wird es wettbewerbsfähig gegenüber einfachen photoperiodischen Cannabis-Sorten.

Autoflowering-Cannabis wird auch bei solchen Leuten immer beliebter, die am CBD und dessen medizinischen Effekten interessiert sind, ohne die euphorisierende und manchmal desorientierende Wirkung, die von THC-reichem, photoperiodischem Cannabis ausgehen kann.

Der CBD-Gehalt ist einer der Punkte, wo das Autoflowering-Cannabis gegenüber dem photoperiodischen einen großen Vorteil aufweist, denn durch die Ruderalis-Gene entwickelt sie von Natur aus viel CBD und nur wenig THC.

Wenn also jemand mit Autoflowering-Cannabis eine CBD-reiche medizinische Sorte züchten oder anbauen möchte, die viel von der ursprünglichen Ruderalis-Genetik enthält, sollte das gut gelingen.

Die wachsende Popularität des Autoflowering-Cannabis weckte erneut mein Interesse. Ich nahm Kontakt zu Leuten auf, die mit seriösen Autoflowering-Samenbanken zusammenarbeiten.

Ich bemerkte schnell, dass, ähnlich wie bei den Produzenten der photoperiodischen Sorten, es nur wenige wirklich ernstzunehmende Firmen gibt, die tatsächlich hochwertige Autoflowering-Genetik im Angebot haben. Und gerade beim Autoflowering-Cannabis können die Unterschiede gravierend sein.

Meiner Erfahrung nach gibt es nur fünf bis sechs kommerzielle Hanfsamenbanken, die zuverlässige Autoflowering-Sorten im Programm haben, die es anzubauen lohnt.

Die bereits erwähnte niederländische Hanfsamenbank Dutch Passion wurde von einem Cannabis-Forscher und -Züchter namens Henk gegründet. Er hat die letzten vierzig Jahre damit verbracht, hochqualitatives Cannabis zu züchten.

Henk gilt als einer der beiden Pioniere, die das Autoflowering-Cannabis gezüchtet haben (der andere nennt sich „The Joint Doctor“).

Die Internetseite von Dutch Passion ist eine gute Quelle für Fotos und Berichte über Autoflowering-Sorten. Als ich mir dort das erste Mal die Grow-Reports angesehen habe, war ich überrascht, wie groß und hoch die Autoflowerings waren, und was für fette Buds sie entwickelt hatten. Auch, was die Erträge anging hatten sie sich deutlich weiterentwickelt.

Die Grower berichten, dass die Blüten der Autoflowerings psychoaktive Effekte hervorrufen, die genauso befriedigend sind, wie die von photoperiodischen Sorten.

Als ich Henk und andere Mitglieder des Dutch-Passion-Teams interviewte, erklärten sie mir, wie und warum ihre Autoflowering-Sorten eine so große Verbesserung gegenüber den Sorten darstellen, die ich vor vielen Jahren ausprobiert hatte.

Eine weitere erwähnenswerte Hanfsamenbank mit guten Autoflowering-Sorten ist die spanische Hanfsamenbank DinaFem.

Wie gesagt: Der „Joint Doctor“ gilt neben Henk von Dutch Passion als einer der frühen Wegbereiter der Autoflowering-Sorten.

Das erste Mal von Autoflowering gehört haben die meisten von uns im Zusammenhang mit einer Sorte namens „Lowryder“, die vom Joint Doctor kommt. Wie es zur Entstehung dieser Sorte kam, erklärt die Joint Doctor Company so:

Die Entwicklung von Lowryder war ein langwieriger Prozess

Lowryder entstand aus dem Wunsch heraus, eine innovative Cannabis-Sorte zu züchten, die mit Einschränkungen wie begrenztem Raum und limitierter Zeit in oft wechselnden Locations klarkommt, und das sowohl indoors als auch outdoors.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof, interessierte sich der Joint Doctor schon früh für den Anbau von Cannabis. Während seiner Zeit am College zog er sich kleine Pflanzen im Zimmer des Wohnheims und in einem nahe gelegenen Waldstück. Diese außerschulischen Aktivitäten erwiesen sich als der Beginn einer Karriere in der Cannabis-Forschung.

Später auf seinen Reisen besuchte der Joint Doctor Ganja-Plantagen, Wiesen mit wildem Hanf, gewaltige Nutzhanffelder, sah sogar „Schmuck-Hanf“ und lernte dabei viel über die unglaublich große Vielfalt und Diversität dieser Gattung.

Er war schnell davon überzeugt, dass in Sachen Marijuana-Züchtung so ziemlich alles möglich ist.

Um neue und bessere Sorte zu kreieren, so schlussfolgerte er, benötigt man nur verschiedene Quellen für hochqualitative Genetik, ein gutes Auge für Beobachtungen, viel Zeit und Geduld, und – damit es tatsächlich klappt – auch etwas Glück.

„Ich war schon immer fasziniert von den neuartigen und ungewöhnlichen Eigenschaften bei Pflanzen. Auf dem Bauernhof lebend, habe ich mit verschiedenen Nahrungspflanzen und deren Samen spielerisch experimentiert. Die Pflanzen kamen von exotischen Orten und waren bei uns eher ungewöhnlich. Zu der Zeit begann ich auch meine ersten Versuche mit Cannabis, und das ist nun mehr als 20 Jahre her.

Später habe ich versucht, für mich selbst kleinwachsende Sorten zu züchten, um sie in niedrigen Growräumen anbauen zu können.

Ich denke, das Beste aus wenig Platz herauszuholen wird besonders in Europa immer mehr zu einem wichtigen Thema werden.

Auf meinen Reisen habe ich einen Freund besucht, dessen Familie in einem typischen, kleinen Arbeiterappartement lebte. Einen Sommer zuvor, bei meinem ersten Besuch, hatte ich mit seiner aufgeschlossenen Mutter ihren ersten Cannabisjoint geraucht. Sie war völlig vorurteilsfrei und sofort angetan vom euphorisierenden Weed-Effekt. Sie erklärte: „Das gefällt mir besser als Wodka!“

Und nun versucht die Mutter meines Freundes ein paar Pflanzen auf dem Fensterbrett zu ziehen, aus Samen, die ich ihr bei meinem letzten Besuch geschenkt hatte. Ich bezweifelte, das dies gut klappen würde. Aber ich dachte mir, dass es wohl sinnvoll wäre, wenn jemand einen „Zwergen-Typ“ von Cannabis entwickeln würde, der auch auf dem Fensterbrett, dem Balkon und in engen Appartements funktioniert.“

Diese Idee ließ ihn nicht mehr los und gab den Projekten des Joint Doctors eine neue Richtung.

Etwa zur selben Zeit begann er, Hanfsamen mit seinem neuen Freund Antonio zu tauschen, einem rüstigen, Dreadlocks tragenden mexikanischen Auswanderer. Antonio hat bereits seit über dreißig Jahren ungewöhnliche Cannabis-Sorten gesammelt und angebaut.

„Eine der Sorten von Cannabissamen, die ich von Antonio bekommen habe, nannte sich „Mexican Rudy“. Diese Sorte blieb kleiner und blühte früher als alle anderen, die wir hatten. Aber ich wusste nicht viel über sie. Von Anfang an fand ich den Namen ziemlich widersprüchlich: „Rudy“ steht mit allerhöchster Sicherheit für Ruderalis, die wilde Spezies aus Sibirien mit niedrigem Wachstumsprofil und kurzem Lebenszyklus. Doch mir wurde nicht klar, worin die Verbindung nach Mexiko bestand, mal abgesehen davon, dass es Antonios Heimatland ist.

War dies nur eine Ruderalis-ähnliche Pflanze aus Mexiko ohne direkte Verwandtschaft, oder hatte sie tatsächlich eine genetische Verbindung zur echten Ruderalis?

Auch, wenn erst der genetische Fingerabdruck letzte Gewissheit bringen kann, ist es durchaus möglich, dass die Mexican Rudy aus einer experimentellen Kreuzung einer russischen Ruderalis und einer mexikanischen Cannabis-Sorte hervorgegangen ist. Solche Versuche wurden irgendwann in den Siebziger Jahren, möglicherweise auf der „Government marijuana farm“ an der Universität von Mississippi oder dem „marijuana research facility“ der Universität Ottawa durchgeführt.“

Die Sorte wurde in Kanada für einige Jahre erhalten und angebaut. Die Rudy war in der Tat eine kleine, schnell blühende Sorte, aber mit mittelmäßigem Wirkstoffgehalt. Dennoch konnte sie Antonio und seinen Freunden schon in der Mitte des Sommer etwas Rauchbares liefern, noch bevor die normalen Pflanzen überhaupt zu blühen begonnen hatten.

Der Joint Doctor erinnert sich: „Sie war sehr schnell reif und sehr widerstandsfähig und robust, nur die Potenz war eher schlecht. Zuerst habe ich sie mit einer Northern Lights #2 (auch bekannt als „Closet Queen“ und „Oasis“) gekreuzt, einer Sorte, von der ich wusste, dass auch sie sehr kompakt wächst, aber mehr Potenz hat. Die F1-Samen ergaben ein paar sehr schöne und vitale Mütter, auch wenn sie noch nicht autoflowering waren. Aber sie waren sehr kompakt und schnell reifend.

Wie mir erst später klar wurde, wird die Autoflowering-Eigenschaft in der F1-Generation nicht aktiv, da sie rezessiv ist. Ohne, dass mir klar war, was ich da hatte, beschloss ich, diesen F1 mit den besten Sorten zu kreuzen, die ich zur Verfügung hatte.“

Ohne besondere Erwartungen hatte der Joint Doctor die Rudy mit einer weiblichen Northern Lights #2 gekreuzt und dann unter anderem mit einem Steckling der William‘s Wonder. Der aus dieser experimentellen „Drei-Wege-Kreuzung“ entstandene Nachkomme hatte das rezessive Autoflowering-Gen zurück in die Gleichung gebracht, denn bei ihm war es aktiv. Höchstwahrscheinlich ein Erbe der Rudy.

„Ich hatte immer ein Auge für neuartige Eigenschaften. Schon früher hatte ich die Neigung, Samen und Sorten zu behalten, die manch anderer Grower aussortiert hätte.

Als ich die nächste Generation von Sämlingen anbaute, darunter waren auch einige der William‘s Wonder x (NL #2 x Rudy), bemerkten mein Kumpel und ich bei diesen ein paar sehr ungewöhnliche männliche Pflänzchen, die bereits zu blühen begannen, obwohl sie noch Sämlinge waren. Und das absolut Unerhörte war, sie blühten in einem Raum, wo sie 24 Stunden Beleuchtung pro Tag erhielten!“

Glücklicherweise behielt der Joint Doctor diese außergewöhnlichen Pflanzen und stabilisierte deren Autoflowering-Eigenschaften. Viele Grower hätten sie wohl als abnormal betrachtet und weggeworfen …

Nur diese neuartigen Pflanzen wurden weiter verwendet und für die Vermehrung eingesetzt, und alle nachfolgenden Generationen behielten die Autoflowering-Charakteristik. Die neue Hybrid-Sorte erhielt anfangs den einfachen Namen „Willy‘s Automatic“ und wurde dann zur Basis für Lowryder.

„Ich benutzte diese „freakigen“ Zwerg-Männchen zum Bestäuben, und die nächste Generation bestand ausschließlich aus kleinen Pflanzen, die bei einer Höhe von nicht mehr als 30 cm von allein die Blüte einleiteten und insgesamt weniger als 60 Tage vom Samen bis zur Ernte benötigten“, erinnert sich der Joint Doctor. „Es war die ideale Wandschrank-Pflanze. Es schien unglaublich. Und der Geschmack und die Potenz waren auch in Ordnung. Die Struktur und der Duft der William‘s Wonder waren erhalten geblieben, gekoppelt mit einem irgendwie wilden, erdigen, aber angenehmen Nachgeschmack, der den Ruderalis-Pflanzen innewohnt. Den Hybrid nannten wir anfangs Willy‘s Automatic, aber dann wurde sie zum Lowryder. Auf den Namen kam ich während einer morgendlichen Sitzung auf dem Porzellanthron, als ich in meinem Lieblings-Automagazin las. Es hieß LOWRIDER.

Ich baute die Sorte im kleinen Stil im Winter in meinem Schrank und während des Sommers im Garten an und selektierte dabei die besten Pflanzen, bevor ich nach einigen Generationen Lowryder auf den Markt brachte.“

Dank Pionieren wie dem Joint Doctor und Henk von Dutch Passion konnte sich das Autoflowering-Cannabis in den vergangenen 15 Jahren zu dem entwickeln, was wir heute kennen. Die Welt der Autoflowering-Sorten wird nicht länger von Ruderalis-Ditchweed-Genetik mit viel CBD und wenig THC dominiert. Moderne Autoflowering-Sorten bieten ein schnelles Wachstum und schnelle Reife, einen hohen Wirkstoffgehalt und gute Erträge.

Im nächsten Teil dieses zweiteiligen Artikels über Autoflowering-Cannabis, werde ich mich den aktuell beliebtesten Autoflowering-Sorten unter den US-amerikanischen Growern widmen. Dabei wird es auch darum gehen, wie die besten dieser Grower vorgehen, um eine optimale Qualität und einen hohen Ertrag zu erzielen.

Steve Davis

Weitere Infos unter diesen Links:

http://www.dutch-passion.com/de/

https://www.dinafem.org/en/cannabis-seed-bank/dinafem/autoflowering/

http://jointdoctordirect.com/

Steve Davis ist ein in Colorado und Kalifornien beheimateter Cannabis-Grower, Fotograf und Wissenschaftler mit einer langen Erfahrung im Cannabisanbau. Seine Artikel sind journalistische Berichte von Orten, wo Cannabis bereits legal angebaut und besessen werden darf. Sie sollen einen Eindruck davon vermitteln, welch breitgefächertes Spektrum der Anbau von Cannabis beinhalten kann. Diese Berichte sollen dazu beitragen, die Wahrheit über Cannabis zu erkennen und Vorurteile abzubauen.