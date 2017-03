Startschuss für die Deutsche Cannabisagentur

Während Patienten im ganzen Land ungeduldig darauf warten, dass das neue Cannabis-Gesetz endlich in Kraft tritt, wurde heute in Berlin die neue staatliche Cannabisagentur vorgestellt. Diese beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesiedelte Behörde soll künftig den Anbau von medizinischem Cannabis steuern und kontrollieren. Heute verkündete BfArM-Präsident Karl Broich den offiziellen Start der Cannabisagentur. Gesundheitsstaatssekretär Lutz Stroppe betonte bei der Gelegenheit auch noch einmal, dass die Genehmigungsfrist der Krankenkassen bei ambulanter Palliativversorgung in Sachen Cannabis künftig höchstens drei Tage betragen werde.

Solange der staatlich kontrollierte Anbau des benötigten Cannabis noch nicht angelaufen ist, wird es weiterhin aus dem Ausland importiert werden. Aktuell werden in deutschen Apotheken Cannabisblüten aus den Niederlanden und Kanada abgegeben, im vergangenen Jahr waren es laut offiziellen Angaben 170 Kilo. Mit dem neuen Gesetz wird es allerdings sehr wahrscheinlich wesentlich mehr werden.

Künftig soll das Cannabis jedoch aus Deutschland und dem EU-Umland kommen: Nach Angaben der neuen Cannabisagentur wird es ein EU-weites Ausschreibungsverfahren für Anbauaufträge geben, welche dann an Unternehmen vergeben werden sollen, die nach Ansicht der Agentur geeignet sind. „Die Cannabis-Agentur wird Lizenzen vergeben, für einen geregelten Anbau. Dann die Ernte, die Weiterverarbeitung, die Prüfung, die Lagerung und die Weitergabe in den Großhandel zur Belieferung der Apotheken dann auch sicherzustellen“, sagte Broich. Offenbar rechnet man damit, dass in Deutschland legal produziertes medizinisches Cannabis ab 2019 erhältlich sein wird.