Solidarität mit Cannabispatienten: Dr. Grotenhermen in Hungerstreik

Heute erreichte uns eine Pressemitteilung von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM), bzw. von deren unter Cannabispatienten und vielen unserer Leser wohlbekannten Vorsitzenden Dr. Franjo Grotenhermen. Dieser wirft der Bundesregierung vor, mit dem neuen Gesetz zu Cannabis als Medizin ihr Versprechen gebrochen zu haben, dass sich die Preise für Cannabisblüten nicht erhöhen werden. Leider haben sich die Preise nach Inkrafttreten des Gesetzes jedoch teilweise mehr als verdoppelt. Damit sei medizinisches Cannabis in Deutschland teurer als in jedem anderen Land, in welchem es legal erhältlich ist.

„Dies ist für die meisten Patienten nicht finanzierbar“, so Grotenhermen. Natürlich kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Während medizinisches Cannabis zum einen oftmals bedeutend teurer geworden ist, stellen sich darüber hinaus auch noch die Krankenkassen oftmals quer, wenn es um die eigentlich durch das neue Gesetz beabsichtigte Kostenübernahme für Cannabis-Medikamente geht.

Heute feierte die ACM in Frankfurt ihr 20-jähriges Bestehen. Diese Feier nahm Grotenhermen zum Anlass für eine Erklärung und um darzulegen, warum er ab dem heutigen 12. Mai für ein bis 2 Wochen in den Hungerstreik tritt. “Es wird ein Warn-Hungerstreik“, so nennt Grotenhermen sein Vorhaben. „Ich möchte so meine Solidarität mit den weiterhin gequälten Patienten ausdrücken.“ Bereits vorab wandte er sich an die Verantwortlichen:

„Ich bitte die Politik und ich bitte die Krankenkassen noch einmal nachzudenken, einen Moment innezuhalten, nachzubessern und das bisherige Verhalten zu überdenken, damit Patienten, die Cannabis aus medizinischen Gründen benötigen, dieses wirklich bekommen.“

Grotenhermen betont, dass er bewusst einen „begrenzten Hungerstreik“ mache. Er wisse, dass sich bereits viele Fachpolitiker für die notwendigen Nachbesserungen einsetzen. Dennoch möchte er „diesem Bemühen Nachdruck verleihen, ohne erpresserischen zu werden.“.