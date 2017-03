Snoop Dogg bringt Doku über Österreichs Kifferkultur

Share Pin +1 Share Shares 0

Der Musiker und Schauspieler Calvin Cordozar Broadus, Jr., den meisten besser bekannt als Snoop Dogg (und für einige Zeit auch als „Snoop Lion“), ist vielen Menschen auf der ganzen Welt nicht nur wegen seiner Musik ein Begriff, sondern auch wegen seiner unverhohlenen Liebe zum Cannabiskonsum. Natürlich hat er schon längst in die boomende Cannabisindustrie der USA investiert und auch seine eigene Cannabis-Marke an den Start gebracht. 2015 gründete er außerdem zusammen mit dem Medienunternehmer Ted Chung die Plattform Merry Jane, auf welcher sich – natürlich – alles um Cannabis dreht.

Auf dieser Plattform werden auch hauseigene Videos präsentiert, darunter die Serie „Wide World of Cannabis“. Im Rahmen dieser Serie wird die Cannabiskultur verschiedener Länder vorgestellt. In den bisherigen Videos waren z.B. Uruguay, Alaska und Indien thematisiert worden. Nun geht es auch nach Europa – genauer gesagt nach Österreich.

Wie horizont.at berichtet, wird heute das erste von zwei Videos auf Merry Jane veröffentlicht, in welchen es um Österreich geht. Die erste der beiden Folgen läuft unter dem Titel „The Hazy State of Austrian Weed Laws“ und stellt unter anderem die österreichische Gesetzeslage in Sachen Cannabis vor. Eine Woche später folgt dann das Video „The Pioneers of Medical Marijuana“, in welchem es, wie der Titel schon verrät, um die medizinische Nutzung gehen wird.

Produziert wurden die beiden Filme übrigens nicht von Snoops Unternehmen, sondern von der 2014 in Salzburg von Regisseur Stefan Baumgartner und Kameramann Simon Fraissler gegründeten Filmproduktionsfirma Fuzion Collective. Die Serie „Wide World of Cannabis“ und weitere Videos von Merry Jane findet ihr übrigens auch auf dem Youtube-Kanal der Plattform.