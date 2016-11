Schweiz: Unis starten Online-Umfrage zu Cannabis-Modellprojekten

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Bereits seit einiger Zeit befassen sich mehrere Schweizer Städte mit der Möglichkeit der Durchführung von Modellprojekten zur regulierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Bei diesen Versuchen sollen registrierte Teilnehmer in Clubs oder Apotheken legal Cannabis zu Genusszwecken erwerben können. Im Vorfeld führen die Universitäten Basel, Bern, Genf und Zürich eine anonyme Online-Umfrage im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie durch. Deren Ergebnisse sollen bei der weiteren Ausarbeitung der Projekte berücksichtigt werden. Die Umfrage soll klären, unter welchen Bedingungen Cannabiskonsumenten an den wissenschaftlichen Projekten teilnehmen würden.

Im Interview mit der Zeitung Der Bund sagte Matthias Egger, Direktor des mit der Leitung des Berner Projekts beauftragten Instituts für Sozial- und Präventivmedizin, dass die Umfrage dabei helfe, die Studie zu verbessern: „Je nachdem, was wir aus der Online-Umfrage erfahren, werden wir unsere Studie anpassen.“ Gesucht seien Konsumenten, „die regelmässig kiffen, aber keinen problematischen Umgang mit der Substanz haben: Freizeitkiffer.“ Geplant sei, den Studienteilnehmern den Erwerb von bis zu 25 Gramm Cannabis pro Monat zu ermöglichen, pro Kauf sollen maximal 5 Gramm abgegeben werden. Mit der Umfrage wollen die Forscher außerdem herausfinden, ob die potentiellen Teilnehmer dazu bereit währen, für die Dauer der Studie freiwillig auf ihre Fahrerlaubnis zu verzichten.

Die Umfrage läuft seit gestern unter www.canreg.ch und wird am 21. Dezember enden, die Teilnahme dauert ungefähr 15 Minuten. Die Resultate sollen im Frühjahr 2017 veröffentlicht werden.