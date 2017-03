Schweiz: Hohe Nachfrage nach CBD-Cannabis

Wie viele von unseren Lesern natürlich längst wissen, ist in der Schweiz seit vergangenem Jahr der Verkauf von Cannabis mit einem THC-Gehalt von weniger als einem Prozent legal. Mittlerweile sind in diversen Geschäften mehrere verschiedene Sorten Hanfblüten mit unterschiedlich hohen Anteilen des medizinisch wirksamen Wirkstoffs Cannabidiol (CBD) erhältlich. Obwohl von diesem Cannabis niemand berauscht wird, ist die Nachfrage offenbar dennoch recht groß: Im Geschäft mit dem klingenden Namen „Dr. Green“ in Lausanne geht z.B. aktuell pro Monat Cannabis im Wert von bis zu 90.000 Euro über die Ladentheke.

Berichten zufolge (z.B. bei der FAZ) wird inzwischen sogar so viel legales Cannabis verkauft, dass die Produzenten teilweise kaum noch nachkommen. Es ist die Rede von „Bestellungen von mehr als 700 Kilogramm pro Woche“. Corso Serra di Cassano, Mitgründerin einer Schweizer Cannabisfarm, gibt allerdings zu bedenken: „Wie in jeder stark wachsenden Industrie wird es auch hier Menschen geben, die möglichst viel Gewinn rauszuschlagen wollen. Dann geht es vielleicht nicht mit rechten Dingen zu. Sie ziehen die Pflanzen zu schnell hoch oder verwenden bei Krankheiten Chemikalien. Ich kann mir vorstellen, viele hätten da keine Bedenken.“

Das boomende Geschäft mit legalem Cannabis lohnt sich aber nicht nur für Ladeninhaber und Produzenten, auch der Staat verdient kräftig daran mit. Bereits vor einiger Zeit machten Berichte die Runde, dass die eidgenössische Zollverwaltung laut Recherchen der “SonntagsZeitung” davon ausgeht, dass jährlich Hanfblüten im Wert von 100 Millionen Franken (ca. 93.365.000 Euro) verkauft werden. Das würde bedeuten, dass der Staat dank CBD-Cannabis satte 25 Millionen Franken Steuereinnahmen einfahren könnte.

Laut dem von der eidgenössischen Zollverwaltung herausgegebenen Merkblatt zur Cannabisbesteuerung sind nämlich „grundsätzlich alle Cannabisprodukte, welche zum Rauchen oder Vaporisieren bestimmt oder dazu verwendet werden können, tabaksteuerpflichtig.“ Zur Begründung heißt es bloß, Cannabisprodukte seien „ein Ersatzprodukt für Feinschnitttabak.“ Also gilt ein Steuersatz von 25 Prozent auf alle Hanfblüten.