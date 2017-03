Schweiz: Ethikkommission gibt grünes Licht für Berner Cannabis-Modellprojekt

Bereits vor einem Jahr hatte die Stadt Bern das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der lokalen Universität mit der Ausarbeitung eines Pilotprojekts zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene beauftragt. Nachdem das ausgearbeitete Forschungsprojekt im August vorgelegt wurde, bekundeten beinahe die Hälfte aller Apotheken der Stadt Interesse an der Teilnahme. Inzwischen hat das Projekt die nächste Hürde genommen.

Wie sowohl die Stadt als auch die Universität Bern mitteilten, hat die kantonale Ethikkommission das Gesuch zur Durchführung des Projekts Ende letzter Woche bewilligt. Damit sind die Bemühungen in Bern einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Nun geht es in die nächste Runde: Damit das Projekt starten kann, muss auch der Bund seine Zustimmung erteilen. Das Bundesamt für Gesundheit muss eine Ausnahmebewilligung für für Anbau, Einfuhr, Herstellung und Abgabe ausgeben. Dies ist möglich, sofern das entsprechende Anliegen der wissenschaftlichen Forschung dient. Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) will nun ein entsprechendes Gesuch einreichen.

Die geplante Studie soll prüfen, welche Auswirkungen eine staatlich kontrollierte legale Abgabe von Cannabis auf das Konsum- und Kaufverhalten sowie das Befinden der Teilnehmer hat. Wenn das Projekt genehmigt wird, werden 500 volljährige Cannabiskonsumenten das Genussmittel ihrer Wahl in Apotheken erwerben können. Pro einzelnem Einkauf soll die Menge auf fünf Gramm beschränkt sein, die maximale Abgabemenge liegt bei 25 Gramm im Monat. Um die gewünschten Daten zu ermitteln, müssten die Studienteilnehmer Fragebögen ausfüllen und in eine wissenschaftliche Überwachung einwilligen.

Auch in Zürich, Genf und Basel-Stadt sind ähnliche Pilotprojekte geplant. Dazu hatten die Kantone gemeinsam mit Bern eine Umfrage unter Konsumenten gestartet. Deren Ergebnisse wurden ebenfalls Ende letzter Woche vorgestellt. Aus den 3700 ausgewerteten Rückmeldungen ergab sich, dass die interessierten Konsumenten durchschnittlich 30 Jahre alt sind und im Alter von ca. 16 Jahren mit dem Konsum begonnen haben. Für etwa die Hälfte sind offenbar Genuss und Spaß am Konsum die Hauptmotivation. Laut den Verantwortlichen sind die Gründe der anderen Hälfte unter „Selbstmedikation“ zusammenzufassen.