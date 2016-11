Schwarz auf Weiß: Cannabis im Berliner Koalitionsvertrag

Am vergangenen Wochenende berichteten wir bereits über die Cannabis-Pläne der neuen Rot-Rot-Grünen Regierungskoalition im Berliner Senat. Heute wurde nun der entsprechende Koalitionsvertrag vorgelegt – und das Thema Drogen hat dort seinen eigenen Abschnitt.

Beim Thema Cannabis hat man sich auf folgende Formulierung geeinigt: “Gesundheits- und Präventionspolitisch hat sich die Strafbarkeit des Konsums von Cannabis nicht bewährt. Die Koalition wird die sogenannten Null-Toleranz-Zonen für den Besitz von Cannabis in der Stadt abschaffen. Die Koalition wird ein Konzept für die Durchführung eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene erarbeiten und sich für dessen gesetzliche Absicherung einsetzen. Die Möglichkeiten für Behandlungen mit Cannabis-Produkten insbesondere für Schmerzpatienten sind auszuweiten.”

Scheinbar konnten sich Grüne und Die Linke gegen die SPD durchsetzen – pikant ist allerdings, dass die SPD das Ressort Gesundheit für sich beansprucht hat. Es bleibt abzuwarten, mit wie viel Elan man sich an die Umsetzung des Versprechens machen wird.

Über das Cannabis-Modellprojekt hinaus sollen Aufklärungskampagnen an Schulen und ein Ausbau der Fachstelle für Suchtpräventionen im Vordergrund stehen. Werbung für Alkohol oder Tabak soll von kommunalen Werbeflächen verschwinden. Neben der Aufklärung in Schulen soll ein Fortbildungskonzept “Aufwachsen in einer Suchtfamilie” den Kindern von Drogensüchtigen bei Seite stehen.

Darüber hinaus verspricht der Koalitionsvertrag in Sachen Drogenpolitik:

den Ausbau von „Drug-Checking“-Programmen

Weiterentwicklung von Drogenkonsumräumen (nebst Ausstattung)

die Prüfung eines Projektes zur Naloxon-Anwendung bei Opiatvergiftung

Therapie- und Suchthilfe-Angebote für Haftinsassen

Die neue Koalition beendet eine fünfjährige “Große Koalition” aus SPD und CDU, die Berlin auf einen stark neoliberalen Kurs gebracht hatte. Besonders unter dem früheren Innenminister Frank Henkel wurde massiv gegen Konsumenten und Dealer vorgegangen. Ein ähnlicher Versuch, eine legale Cannabis-Abgabe auf Bezirksebene zu verwirklichen, war unlängst am Widerstand der Vorgänger-Regierung, leeren Kassen und mangelndem Know-How gescheitert.