Schmerzliga kritisiert Krankenkassen-Spitzenverband wegen Zweifeln an Cannabismedizin

Kaum war das neue Gesetz in Kraft, welches Ärzten endlich ermöglicht, ihren Patienten Cannabis auf Rezept zu verschreiben und die Krankenkassen in die Pflicht nimmt, die Kosten für dieses Medikament zu übernehmen, äußerten Vertreter des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) Zweifel an der Wirksamkeit. Ein Sprecher der GKV lehnte die Kostenübernahme ab und behauptete: „Für den dauer- und regelhaften Leistungsanspruch in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlt der Nachweis der Wirksamkeit.“

Chronisch Kranke, welche von Cannabis als Medizin profitieren können, waren wie vor den Kopf gestoßen. Nun hat die Deutsche Schmerzliga e.V. (DSL) die Äußerungen der GKV kommentiert. Man sehe die Aussagen „extrem kritisch“. In der entsprechenden Pressemitteilung der DSL wird die Haltung des Krankenkassenverbands als „ein Schlag ins Gesicht all der chronisch schwerkranken Menschen in Deutschland“ bezeichnet.

Zurecht, denn wie die DSL völlig richtig feststellt, messen die Krankenkassen offensichtlich mit zweierlei Maß. Denn während trotz zahlreicher Studien und unzähliger positiver Fallberichte zur Wirksamkeit von Cannabis bei diversen Leiden Zweifel angemeldet werden, übernehmen viele Mitglieder des GKV-Spitzenverbandes regelmäßig die Kosten für homöopathische Medikamente.

DSL-Präsident Dr. Michael A. Überall fand für diesen Umstand klare Worte: „Wenn es eine Therapieform gibt, für die es ganz sicher keinerlei wissenschaftliche Evidenz für eine nachgewiesene Wirkung gibt, dann ist es die Homöopathie und im Vergleich dazu ist der Umfang der verfügbaren Evidenz für den Einsatz von Cannabis als Medizin geradezu spektakulär.“ Überall spricht aus, was auch viele Betroffene angesichts der Haltung der Kassen denken: „Nun ausgerechnet unter Verweis auf fehlende Evidenz die Kostenübernahme in Frage zu stellen […] zeigt ganz offensichtlich, dass den Krankenkassen mehr an gesunden Nettozahlern gelegen ist, als an wirklich kranken Menschen.“

Überall befürchtet, dass Patienten trotz der neuen Gesetzeslage nach wie vor mit einer restriktiven Bewilligungsstrategie seitens des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen rechnen müssen. Die Schmerzliga ruft alle Betroffenen dazu auf, dem gemeinnützigen Verein ihre Erfahrungen in Sachen Kostenübernahme unter der E-Mail-Adresse cannabisalsmedizin@schmerzliga.de mitzuteilen.