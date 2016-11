Salzburger Cannabis-Produzent startet Crowdfunding-Kampagne

Das Salzburger Start-Up plants4friends ist bereits seit einem Jahr in der Hanfbranche tätig. Inzwischen ist das junge Unternehmen nach eigenen Angaben bereits Westösterreichs größter Anbieter für Hanfpflanzen, hochwertige Hanfprodukte und professionelles Grow-Zubehör. Im Sortiment finden sich außer Hanfpflanzen und Stecklingen auch medizinische CBD-Öle und hochwertige Hanfsamen. Auf ihrem Erfolg wollen sich die Hanfunternehmer allerdings nicht ausruhen, sondern mit der Produktion hochwertiger, medizinisch nutzbarer Hanfpflanzen so richtig durchstarten. Deshalb läuft seit dem 9. November eine Crowdfunding-Kampagne, die bereits jetzt über 130.000 Euro eingebracht hat.

Mit dem Geld aus der Kampagne will plants4friends eine High-End Grow-Anlage nach GMP-Standard aufbauen. Diese soll fast einem Reinraum entsprechen und in der Kombination mit einem aeroponischem Aufzuchts-System einzigartig in ganz Europa sein. In der neuen Halle sollen künftig Stecklinge produziert werden, die sämtliche Anforderungen an medizinisches Cannabis erfüllen. Wer seinen Beitrag zum Gelingen dieses Vorhabens leisten und damit in einen der am stärksten wachsenden Märkte überhaupt investieren will, kann sich noch 45 Tage lang an der Crowdfunding-Kampagne beteiligen.