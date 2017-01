Produkt-Vorstellung: Vaponic Plus

Der neue Vaporizer von Vaponic wurde bei seiner Vorstellung auf der Expogrow im September zum besten Produkt der Messe gewählt. Das Plus steht laut Hersteller für mehr Natur, mehr Sicherheit und mehr Stil. Mehr Natur, weil der Plastikanteil im Vergleich zur Standardversion um 90 % reduziert wurde.

Die Transporthülse ist nicht mehr aus Plastik, sondern eine dreiteilige Hülse aus europäischem Buchenholz, mit Schraubverbindungen aus eloxiertem Aluminium. Der Vaponic Plus ist auch nicht mehr wie der Vorgänger in einem Kunststoffblister verpackt, sondern kommt in einem Baumwollbeutel mit Zuziehkordeln. Die neue Hülse soll Sicherheit bringen und schützt den im Inneren unveränderten Vaponic während des Gebrauchs. Dadurch liegt der Vaponic Plus besser in der Hand, wird von außen als harmloses Rauchutensil wahrgenommen und schließt zudem Verbrennungen aus.

Gegen Aufpreis ist er auch personalisiert erhältlich.

Mehr Infos auf plus.vaponic.com