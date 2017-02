Produkt-Vorstellung: ROOR eNail

Bereits im Sommer wurde die neue Collab zwischen ROOR und eNail UK („We make the toughest units in the industry“) angekündigt, jetzt ist das Ergebnis lieferbar: Der ROOR eNail ist in den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün und Schwarz erhältlich und kommt komplett mit Rig im Peli-Case und zahlreichem Zubehör daher. Das pulverbeschichtete Stahl-Gehäuse der Einheit sorgt für Stabilität, ohne dabei auf Präzision oder Geschwindigkeit zu verzichten.

Das Gerät ist in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit, wird mit 240 Volt betrieben und mit einem Netzstecker für den europäischen Markt geliefert. Andere Stecker-/Kabeltypen gibt es auf Anfrage.

eNail UK gibt seinen Kunden übrigens lebenslange Garantie auf die in der Heiz-Einheit enthaltenen Komponenten (außer der Heizspirale). ROOR verspricht ein neues Level der Pure-Smoking-Kultur und robuste Vaporisation auf höchstem Niveau.

Mehr Infos auf roor.de