Produkt-Vorstellung: Phuncky Feel Tips von ROOR

Natürlich gibt es auch dieses Mal wieder Neuigkeiten von ROOR: Frisch aus Kanada kommen die neuen Designs der farbigen Cypress Hill’s Phuncky Feel Tips. Die aus Borosilikatglas gefertigten Tips sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit den Kult-Rappern und dem Kanadier Nish Jajal.

Bei Redaktionsschluss waren noch alle vier der neuen Modelle vorrätig: Candy Corn, Fiesta, Hydra Gaia und Xenophile. Der Klassiker Rainbow Black ist ebenfalls wieder lieferbar – allerdings nur in begrenzter Stückzahl. Diese farbenfrohen Tips sind Unikate und werden in Kanada von Hand gefertigt. Wie immer bei den Designs aus der Collab gilt: Die Nachproduktion des Designs kann nicht garantiert werden. Sammler sollten also schnell zugreifen.

Mehr Infos auf phunckyfeeltips.de