Produkt-Vorstellung: Geruchsdichte Taschen von ABSCENT

„Bunker deine Gerüche“ – das Motto von Abscent ist Programm. Seit 2010 bieten die Taschen eine patente Lösung für Geruchsabsorbierung. Die exklusiv in Nordamerika entwickelten, designten und hergestellten Taschen sind nun auch in Europa erhältlich.

Die Kollektion bietet geruchsdichte Taschen in verschiedenen Größen für jeden Bedarf. Zur Herstellung der Taschen werden hochwertige Rohstoffe verwendet, jedes Exemplar wird während der Herstellung intensiv kontrolliert. Die tragbaren Geruchsbunker sind absolut diskret und unauffällig, sie sehen von außen wie jede andere Tasche, Kulturbeutel oder Reisetasche aus. Von innen sind sie in mehreren Lagen mit geruchsabsorbierender Aktivkohle ausgekleidet, Reißverschlüsse und Außenmaterial sind wasserfest. Wenn auch der Klettverschluss geschlossen und die Tasche so versiegelt ist, sind selbst starke Geruchsquellen kein Problem mehr. Auf diese Weise kann man im eigenen Land sicher und geruchsfrei reisen.

