Produkt-Vorstellung: Eazy Plug von Eazy Gardening

Optimales Luft-Wasserverhältnis, keine Überwässerung, ideale Wachstumsbedingungen – das klingt doch gut. All das versprechen die Eazy-Plug-Würfel von Eazy Gardening. Die Anzuchtwürfel werden mit hochwertigen Rohstoffen aus organischem Material gefertigt und sorgen für eine kräftige Wurzelbildung eurer Lieblingspflanzen. Außerdem verfügen die Eazy Plugs bereits über eine Basisdüngung für die empfindlichen ersten zwei bis drei Wochen im Leben eurer Pflanzen.

Die kleinen Anzuchtblöcke sind kompakt verleimt und kommen ohne Plastikhülle aus, herauswachsende Wurzeln werden durch die Luft beschnitten. Die patenten Würfel sind in Paketen von sechs bis 150 Stück erhältlich und eignen sich für nahezu sämtliche Anbausysteme.

Geliefert werden die Eazy Plugs in trockenem Zustand, was das Risiko von Schimmel- und Pilzbildung auch in warmer Atmosphäre minimieren soll.

Mehr Infos unter www.eazy-gardening.com