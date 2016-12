Produkt-Vorstellung: Coffina – Boost your Drink Getränkepulver von Bold Plus

Anders als andere Substanzen ist Koffein noch legal und das Angebot an koffeinhaltigen Getränken entsprechend groß. Wer aber trotzdem nicht fündig wird oder wem die gängigen Energy-Drinks zu süß sind, der kann sich mit dem Coffina-Getränkepulver einen eigenen Wachmacher zusammenmischen.

Mit dem Extraschub Koffein von der Firma Bold Plus UG aus Berlin werden Fruchtsäfte, Milch, Kakao und andere Getränke schnell zum persönlichen Energy-Drink, ohne dass der Grundgeschmack des Getränks verfälscht wird. In einem Beutel Coffina – Boost your Drink sind 160 mg Koffein, also sollte man es verantwortungsbewusst konsumieren.

Die täglich empfohlene Verzehrmenge liegt bei maximal zwei Portionen. Das koffeinhaltige Getränkepulver ist frei von Laktose und Gluten, außerdem ist es zu 100 Prozent vegan.

Weitere Infos unter www.coffina.de