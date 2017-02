Peru: Regierung plant Gesetz zu medizinischem Cannabis

Nicht nur in Deutschland tut sich was in Sachen Cannabis als Medizin. Immer mehr Länder weltweit schaffen gesetzliche Grundlagen, um den medizinischen Gebrauch von Cannabis endlich zu ermöglichen. Zu der immer weiter wachsenden Liste an Ländern wird sich wohl bald auch Peru gesellen: Wie gestern bekannt wurde plant die Regierung von Präsident Pedro Pablo Kuczynski Cannabis „zur Behandlung schwerer und tödlich verlaufender Krankheiten“ zu legalisieren.

Offenbar wurden die entsprechenden Pläne entwickelt, nachdem die Polizei eine Razzia in einem Haus in Lima durchgeführt hatte. Dort züchtete eine Gruppe von Eltern Cannabis, um daraus Öl zur Behandlung ihrer Kinder herzustellen, welche unter Epilepsie und anderen Krankheiten leiden. Eine der Mütter der über 80 Mitglieder umfassenden Gruppe, Aida Farfan, sagte, dass die Kinder von den medizinischen Eigenschaften des Cannabis profitierten. Ihr zufolge setzt sich die Gruppe bereits seit Jahren für die Legalisierung ein. Was die medizinische Nutzung angeht, wird Peru nun hoffentlich bald Reformen erleben, von denen nicht nur die Kinder besagter Elterngruppe profitieren würden. Jeglicher anderweitiger Gebrauch oder Handel soll allerdings weiterhin verboten bleiben.