Patienten-Erhebungen bei Cannabis-Therapie: Wer bezahlt?

Einer der Haken des neuen “Cannabis-Gesetzes”, dank dem Patienten in Deutschland in gewissen Fällen eine Therapie mit Marihuana erhalten, ist der eingebaute Dokumentationszwang: Jeder Patient muss einwilligen, dass gewisse, während seiner Therapie erhobenen Daten zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung in anonymisierter Form an das BfArM übermittelt werden.

Wie und in welcher Höhe dieser Mehraufwand für die behandelnden Ärzte jedoch vergütet wird, sei aber weiterhin ungeklärt, so die Ärztezeitung in ihrer heutigen Online-Ausgabe.

Übermittelt werden müssen diese Daten rund ein Jahr nach Beginn der Therapie; im Falle eines Behandlungsabbruchs jedoch unmittelbar. Das Bundesministerium für Gesundheit schätzt diesen Mehraufwand auf einmalig circa 45 Minuten pro Patient. Eine bundesweite Regelung, wie der Arzt dafür bezahlt werden soll, liege aber noch nicht vor. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein etwa vergütet derzeit nach Einheitlichem Bewertungsmaßstab gerade einmal 4,63 Euro.

Das passt zumindest gut ins Gesamtbild zur Umsetzung des lange erwarteten Gesetzes – verunsicherte Ärzte, schikanierte Patienten und lähmende Bürokratie. Aber zumindest verhandeln derzeit die Kassenärztliche Bundesvereinigung und Krankenkassen um eine einheitliche Regelung – die den betreuenden Arzt mit seinem Mehraufwand hoffentlich nicht alleine lässt. Noch hat man ja gut neun Monate Zeit, ehe das Gros der Berichte fällig wird…