Ohne Begründung: Bundestag verschiebt Abstimmung über medizinisches Cannabis

Seit mittlerweile zwei Jahren ist die Rede davon, dass neue Regelungen zur medizinischen Nutzung von Cannabis beschlossen werden sollen. Auch seitens der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler heißt bereits seit 2015, man wolle den Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtern. Eigentlich war vorgesehen, dass die Bundesregierung in der letzten Sitzungswoche dieses Jahres über dieses Thema abstimmen sollte. Dieser Tagesordnungspunkt wurde jedoch kürzlich ohne Begründung gestrichen. Frank Tempel, Abgeordneter und drogenpolitischer Sprecher der Linken, rief die Bundesregierung vergangene Woche dazu auf, die Abstimmung wieder auf die Tagesordung zu setzen. „Das perfide Spiel der Bundesregierung auf Kosten der Cannabispatientinnen und -patienten ist schlichtweg würdelos und muss schleunigst ein Ende finden“, so Tempel.

Bei der Bundespressekonferenz am 12. Dezember wusste Jasmin Maschke, Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums, auf die Frage des Journalisten Tilo Jung nach dem geplanten Vorgehen in Sachen Cannabis als Medizin nicht viel zu sagen. Man müsse abwarten. Warum die geplante Abstimmung ohne Begründung gestrichen wurde, konnte sie ebenfalls nicht erklären. Stattdessen verwies sie an den Bundestag. „Wir haben den Regierungsentwurf eingebracht und jetzt läuft das parlamentarische Verfahren. Wann das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt, ist bislang unbekannt. Tempel befürchtet allerdings, dass sich die Gesetzesänderungen noch weiter verzögern könnten, sollte nicht noch in diesem Jahr darüber abgestimmt werden. „Bereits für 2016 war die Reform angekündigt“, erinnerte er in seiner Pressemitteilung. „Jetzt ist immer wahrscheinlicher, dass die Änderungen nicht einmal mehr zum Jahr 2017 wirksam werden!“