Österreich: Polizei durchsucht Cannabis Social Clubs und weist Patienten ein

In den vergangenen Tagen hat die österreichische Polizei Hausdurchsuchungen bei mehreren Cannabis Social Clubs durchgeführt. Am Montag statteten die Beamten dem CSC Salzburg in Henndorf am Wallersee einen Besuch ab. Der Club versucht 140 schwerkranke Menschen mit ihrer Medizin zu versorgen. Die Beamten beschlagnahmten 78 Cannabispflanzen und ein Kilogramm Hanfbutter. Bei der Durchsuchung wurden das betreffende Haus sowie das Vereinslokal verwüstet, wie die Aktivisten vom Hanf Institut berichten. „Jetzt habe ich schon acht Hausdurchsuchungen hinter mir“, kommentierte Clubobmann und Schmerzpatient Wilhelm Wallner. „Aber so eine Verwüstung haben die Eugendorfer Polizisten nie angerichtet.“ Auch das weitere Vorgehen der Beamten war wenig nachsichtig: Während eines fünf Stunden andauernden Verhörs wurde Wallner nicht nur seine Medizin verweigert, der haftunfähige Cannabis-Aktivist wurde im Anschluss wegen angeblicher Selbstgefährdung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Auch Markus Winter, Obmann des CSC Wien, berichtet von einem Besuch der Polizei an Allerheiligen. Hier konfiszierten die Beamten allerdings lediglich ein Fläschchen mit legalem Cannabidiol-Öl. Toni Straka vom Hanf Institut kommentierte heute das Vorgehen der Behörden: „Die Republik Österreich muss immer noch ein sehr reiches Land sein, wenn sie sich derart unverhältnismässige Massnahmen im sinnlosen Krieg gegen Schwerstkranke leisten kann.“ Laute Kritik kam auch von Mario Danne vom Netzwerk Cannabis Social Clubs Austria: „Wir finden diese Spielchen mit Patienten, Menschen die täglich Schmerzen erleiden müssen, einfach unmenschlich. Man ist einer Behördenwillkür ausgeliefert, was einer Folter gleich kommt.“ Danne ruft dazu auf, Patienten zu unterstützen und aktiv zu werden.