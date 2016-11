Österreich: Offener Brief an Bundesministerien kritisiert Verfolgung von Cannabis-Patienten

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Nach den jüngsten Durchsuchungen österreichischer Cannabis Social Clubs, in deren Folge auch der haftunfähige Schmerzpatient und Obmann des CSC Salzburg Wilhelm Wallner von der Polizei wegen „Selbstgefährdung“ in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde, haben er und Toni Straka vom Hanf-Institut einen offenen Brief an BMG, BMI, BMJ, BMVIT und Volksanwaltschaft geschickt. Darin fordern die Aktivisten das Menschenrecht auf unversehrtes Leben und freie Heilmittelwahl ein. Die Unterzeichner ersuchen die Verantwortlichen „um eine dringende Evaluierung der Gesetzeslage und der polizeilichen Vorgangsweise bei der Verfolgung von Cannabis-Patienten.“ Sie klagen an, dass die gegenwärtige Drogenpolitik Österreichs nicht nur Unsummen kostet, sondern auch „jährlich zehntausende Opfer produziert, die ein Leben lang Nachteile befürchten müssen.“

Die jüngsten Ereignisse veranlassten die Aktivisten zu scharfer Kritik an der Vorgehensweise der Exekutive, mit welcher „ausser hohen Kosten für alle Beteiligten, einer Traumatisierung der Betroffenen und fortgesetzte Schmerzen für die 140 Mitglieder des CSC im Alter zwischen 50 und 92 Jahren nichts erreicht wurde.“ Außerdem kündigten sie an, gemeinsam mit Rechtsanwälten zu überprüfen, „ob derartige Guantanamo-Methoden mit österreichischen, EU- und internationalen Menschenrechts-Regelungen übereinstimmen.“ Darüber hinaus wollen sie bei der Volksanwaltschaft eine Beschwerde wegen Unverhältnismäßigkeit einbringen, da Herrn Wallner sämtliche Vermögenswerte sowie Dokumente, Computer und Telefone abgenommen wurden, wodurch er nun weder Miete noch Anwaltskosten bezahlen kann.

Der gesamte Brief in voller Länge ist natürlich auch online abrufbar.