Österreich: Obmann des CSC-Salzburg in Haft im Hungerstreik

Bereits Anfang November berichteten wir euch über das außergewöhnlich harte Vorgehen der österreichischen Polizei gegen den Cannabis Social Club Salzburg in Henndorf am Wallersee. Der CSC bemüht sich um die medizinische Versorgung von 190 schwerkranke Menschen. Am 27. Februar wurde Club-Obmann Wilhelm „Willi“ Wallner ein weiteres mal verhaftet, nachdem bei einer erneuten Durchsuchung seiner Wohnung 37 Hanfpflanzen sowie getrocknete Blüten und Cannabisöl gefunden worden waren. Seit der Verhaftung wird Wallner nach Angaben der Aktivisten vom Hanf-Institut „gegen seinen Willen mit Morphium und der Zombie-Droge Dipidolor bis hin zum mehrfachen Kollaps niedergespritzt, während man ihm die ärztlich verordneten Cannabis-Medikamente Dronabinol und Sativex vorenthält.“

Wallner setzt sich bereits seit Jahren für Cannabis als Medizin ein und kämpft für die Freigabe. Der ehemalige Kraftfahrer leidet seit einem Arbeitsunfall im Jahr 2004 an chronischen Schmerzen. Nachdem er Anfang Februar bereits zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden war, hatte der Schmerzpatient dennoch angekündigt, weiterhin Cannabis zu medizinischen Zwecken anbauen zu wollen.

Seit seiner erneuten Verhaftung befindet sich der unermüdliche Aktivist im Hungerstreik. Wie Angehörige und sein Anwalt Franz Essl mitteilten, ist Wallner zwischenzeitlich kollabiert. Daraufhin wurde er zur Behandlung in die Salzburger Christian-Doppler-Klinik gebracht. Bereits am Freitag äußerte sich Anwalt Essl gegenüber dem ORF äußerst besorgt über den Gesundheitszustand des 58-jährigen: „Mein Mandant ist körperlich sehr verfallen. Ich war heute entsetzt, als ich ihn gesehen habe. Ich werde sofort seine Enthaftung beantragen. Mein Mandant kann in der Justizanstalt Salzburg nicht entsprechend medizinisch behandelt werden. Das ist ein Punkt, der dazu führt, dass die Untersuchungshaft aufzuheben ist.“ Wie das Hanf-Institut mit Bezug auf Angaben von Wallners Lebensgefährtin berichtete, wurde eine Haftentlassung jedoch „in letzter Minute durch die Staatsanwaltschaft verhindert“.

Eine Stellungnahme seitens des Gericht gab es vorerst offenbar nicht, seitens der Justizanstalt wurde dagegen aber behauptet, Wallner habe sehr wohl etwas gegessen. Gegenüber dem ORF sagte ein Sprecher bloß, es gebe „keine besonderen Vollzugsprobleme“.

Toni Straka vom Hanf-Institut äußerte sich ebenso besorgt wie aufgebracht: „Sollte Wallner die Haft nicht lebend verlassen – und diese Angst ist aufgrund seines gesundheitlichen Zustands berechtigt –, hat die österreichische Justiz den ersten Cannabis-Toten produziert.“ Nicht nur er hält das Vorgehen der österreichischen Justiz für völlig überzogen. Es sei außerdem vollkommen unverständlich, warum „sechs ärtzliche Gutachten missachtet werden, die die Wirksamkeit von Cannabis bei Wallners Schmerzen bestätigen. Wie kommt die Justiz dazu, hier Hobby-Arzt zu spielen?“, fragt Straka zurecht.

Wir hoffen, dass dieses unwürdige und überzogen harte Vorgehen der Justiz ein baldiges Ende hat und Willi Wallner so schnell wie möglich aus der Untersuchungshaft entlassen werden wird.