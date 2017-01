Nur ein Gerücht: Kein legales Cannabis in Nord-Korea

Die Gerüchte halten sich seit langem hartnäckig: Immer wieder heißt es, dass Nord-Korea eine Art Kifferparadies sein soll, in welchem Cannabis angeblich nicht nur legal angebaut werden darf, sondern auch noch zu unbeschreiblich günstigen Preisen angeboten wird. Erst Ende vergangenen Jahres machten wieder einmal entsprechende Meldungen die Runde. Diverse internationale Cannabis-Zeitschriften und sogar das mit Mitteln der US-Regierung finanzierte Radio Free Asia hatten darüber berichtet, dass z.B. chinesische und russische Touristen problemlos große Mengen Cannabis erwerben würden, für den sagenhaften Preis von gerade einmal 72 Dollar pro Kilo. Wie sich herausstellt, ist und bleibt das Gerücht vom legalen Cannabismarkt in Kim Jong-uns kommunistischer Diktatur allerdings nichts weiter als genau das: Ein Gerücht.

Laut den Gesetzen des Landes, welches nicht selten als das restriktivste politische System der Welt bezeichnet wird, ist Cannabis alles andere als legal. Tatsächlich wird es in einer Kategorie mit Kokain und Heroin aufgelistet, Handel, Besitz und Konsum sind unter Strafe verboten. Vermutlich basieren die Berichte über den freien Handel von Cannabis auf einem Missverständnis, denn was tatsächlich auf den nordkoreanischen Märkten angeboten wird, ist nichts anderes als Nutzhanf. Verschiedene Medien zitieren den schwedischen Botschafter Torkel Stiernlöf, der erklärte: „Es sollte keine Zweifel daran geben, dass Drogen, inklusive Marihuana, hier illegal sind.“ Man könne nirgendwo THC-haltiges Cannabis käuflich erwerben. Wer also – warum auch immer – mit dem Gedanken spielt, nach Nord-Korea zu reisen um dort einen entspannten Hanfraucher-Urlaub zu genießen, sollte sich den Plan schnellstens wieder aus dem Kopf schlagen.