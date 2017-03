Niedersachsen: Grünen-Politiker bringt Cannabis mit in den Landtag

Share Pin +1 Share Shares 0

In der öffentlichen wie auch der politischen Diskussion um Cannabis gibt es immer mal wieder Aufregung. In Niedersachsen sorgte der grüne Abgeordnete Thomas Schremmer mit einer Aktion für Empörung: Bei einer Sitzung des Sozialausschuss am Donnerstag brachte er eine geringe Menge Cannabis mit in den Landtag. Er wollte demonstrieren, wie einfach es sei, an die verbotenen Blüten zu kommen: „Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht – obwohl ich in der Szene niemanden kenne“, erklärte Schremmer vor den versammelten Anwesenden, unter welchen sich auch Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) befanden.

Laut einem Bericht der Neuen Presse hatte eine Beamtin daraufhin die Staatsanwaltschaft informiert. Deren Sprecher Oliver Eisenhauer ließ aber noch am gleichen Tag verlauten: „Wir haben den Anfangsverdacht einer Straftat geprüft, werden aber kein Verfahren einleiten.“ Zur Begründung hieß es, dass das Beweisstück nicht vorliege, da Schremmer es nach der Sitzung wieder mitgenommen habe. Daher ließ sich nicht klären, ob es sich bei dem Inhalt tatsächlich um Cannabis gehandelt hatte. Zudem sei offensichtlich gewesen, dass es sich nur um eine geringe Menge gehandelt habe. Um dem möglichen Vorwurf der bevorzugten Behandlung von Politikern bereits im Vorfeld zu begegnen, behauptete Eisenhauer: „Wenn jemand einfach etwas hochhält, würden wir auch kein Verfahren einleiten, wenn er kein Abgeordneter wäre.“

Gegenüber der NWZ zeigte sich der Chef der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag Björn Thümler entsetzt über die Provokation des grünen Abgeordneten Schremmer während der Experten-Anhörung zum Thema Cannabis: Die Aktion sei „der Ernsthaftigkeit und des Parlaments unwürdig“. Schließlich hätten Abgeordnete eine „Vorbildfunktion auch gegenüber Jugendlichen, die die schädlichen Folgen des Cannabiskonsums nicht einschätzen können.“ Der Unionspolitiker legte noch einen drauf, indem er die längst entkräftete Mär von der Einstiegsdroge aufwärmte: „Cannabis bleibt die Einstiegsdroge Nummer eins“, sagte er und forderte: „Wir wollen eine drogenfreie Gesellschaft.“