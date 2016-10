Niedersachsen: FDP bringt Cannabislegalisierung in Landtag ein

Nachdem die niedersächsische FDP bereits auf dem Landesparteitag im vergangenen Jahr beschlossen hatte, sich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen, plant die Partei, einen entsprechenden Antrag in das nächsten Plenum des Landtages einzubringen. Die Forderung der Liberalen: Der Besitz von Cannabis soll für Erwachsene künftig straffrei sein. Im Interview mit der Nordwest-Zeitung erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner, dass die bisherige Drogenpolitik gescheitert sei. Auf dem parteieigenen Internetportal führt er seine Argumente weiter aus: Bei der gegenwärtigen Handhabung könne weder Jugendschutz noch Qualitätskontrolle durchgeführt werden, so Birkner. „Abgesehen davon entgehen dem Staat hohe Steuereinnahmen und Gerichte und Polizei werden mit zahlreichen Verfahren belastet. All diese Missstände wollen wir ändern.“

Der Antrag, den die FDP-Fraktion nun einbringen will, basiert laut Angaben der Liberalen unter anderem auf den Erkenntnissen einer Ende Mai abgehaltenen Expertenanhörung. Die FDP setzt auf Unterstützung von Seiten der Grünen und Teilen der Sozialdemokraten. Niedersachsens Gesundheitsministerin Cornelia Rundt von der SPD lehnt den Antrag jedoch bereits im Vorfeld ab. Man habe keine Pläne, Cannabis zu legalisieren, erklärt sie. „Cannabis ist ein Suchtmittel. Eine grundsätzliche Freigabe kann ich mir nicht vorstellen“, erklärte sie der NWZ. „Obergrenzen für die Menge, die für den Eigenbedarf straffrei“ bleiben, seien immerhin diskussionswürdig.