Niederlande: Unterhaus für weitere Cannabis-Legalisierung

Nicht nur Hanffreunde aus aller Welt wissen, dass in den Niederlanden ein liberalerer Umgang mit Cannabis herrscht als in vielen anderen Ländern. Seit Cannabis dort 1976 entkriminalisiert wurde, dürfen die berühmten Coffeeshops des Landes bis zu fünf Gramm pro Person legal verkaufen. Wer auf der Hut ist, dass ihm kein professioneller oder gar kommerzieller Anbau vorgeworfen werden kann, darf auch bis zu fünf Pflanzen züchten, ohne mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen.

Gestern stimmte die zweite Kammer des niederländischen Parlaments für einen Gesetzentwurf zur weiteren Legalisierung des Cannabisanbaus. Auf den Weg gebracht hatte die Vorlage Vera Bergkamp von der sozialliberalen Partei D66. Ihrer Ansicht nach sei es besser für die Gesundheit der Bürger, wenn sie wüssten, woher die Cannabispflanzen stammen. Gegner verwiesen natürlich auf die Unvereinbarkeit mit internationalem Abkommen. Der Entwurf sieht vor, dass umfangreichere Aufzucht unter staatlicher Kontrolle erlaubt wird. Laut dem Sender NOS fiel die gestrige Abstimmung recht knapp aus: 77 Abgeordnete stimmten für das neue Gesetz und 72 erteilten eine Absage.

Damit ist die neue Regelung aber noch lange nicht in trockenen Tüchern, denn bevor der Entwurf tatsächlich zum Gesetz werden kann, muss auch das Oberhaus noch seine Zustimmung geben. Ob dies auch geschehen wird, ist fraglich. Da die Parteien der Unterstützer keine Mehrheit im Senat haben, würde der Entwurf abgelehnt werden, wenn die Stimmen entsprechend der gestrigen Wahl abgegeben würden. Die Diskussion ist noch im vollen Gange, doch die Regierung steht der neuen Regelung kritisch gegenüber. In zahlreichen Kommunen gibt es dagegen schon länger die Forderung einer gesetzlichen Grundlage zur Erteilung von Anbaulizenzen, um auf diesem Weg die illegale Produktion eindämmen zu können.

Trotz der Duldung des Verkaufs geringer Mengen Cannabis in den berühmten niederländischen Coffeeshops agieren diese bei der Beschaffung gezwungenermaßen in einer rechtlichen Grauzone. Durch das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage zur legalen Produktion des beliebten Genussmittels sind die Betreiber dazu gezwungen, ihre Ware illegal zu erwerben. So entstand ein illegale Cannabisindustrie, welche den Bedarf der Shops deckt. Der gestern vom Unterhaus beschlossene Gesetzentwurf hätte das Potential, diese sogenannte „Hintertürproblematik“ zu lösen. Wenn staatlich lizenzierte Produzenten anbauen und die Coffeeshops offiziell beliefern dürften, gäbe es nicht nur eine konkrete Qualitätskontrolle der angebotenen Ware, es würde auch der illegalen Produktion die Grundlage entziehen.