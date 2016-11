Niederlande: Regierungspartei stimmt für Legalisierung

Die niederländische Regierungspartei VVD hat auf ihrem Parteitag am Wochenende für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. Mit 86,1 Prozent stimmte eine eindeutige Mehrheit der Delegierten für einen Antrag, mit welchem die berühmt-berüchtigte „Achterdeurproblematiek“, die Hintertürproblematik der Coffeeshops, endlich gelöst werden soll. Obwohl die geduldeten Geschäfte legal Cannabis verkaufen dürfen, sind sie aufgrund der Gesetzeslage gezwungen, es illegal einzukaufen. Dadurch bleibt den Betreibern der Coffeeshops trotz der Duldung nichts anderes übrig, als sich an Kriminelle zu wenden. In dem nun beschlossenen Antrag der Regierungspartei heißt es daher: „Die VVD will weg von dieser seltsamen Handhabung, hin zu einer intelligenteren Politik hinsichtlich Softdrugs. Es ist an der Zeit das Modell rund um Softdrugs neu zu schaffen. Das kann nur landesweit geschehen.“

Der Antrag kritisiert die Vorschriften in Bezug auf Cannabis und andere weiche Drogen zurecht als „unlogisch“, insbesondere mit Hinblick auf die Regulierung anderer Genussmittel wie Tabak und Alkohol. Eine neue Regelung müsse „einerseits die Position der Niederlande in der internationalen Perspektive (namentlich in den Grenzregionen) andererseits die Volksgesundheit berücksichtigen.“ Die VVD spricht sich in ihrem Antrag zudem ausdrücklich gegen Experimente von Gemeinden aus und sieht die Verantwortung stattdessen bei der Regierung. Mit dieser Entwicklung ist das Ende des niederländischen Cannabisverbotes in greifbare Nähe gerückt.