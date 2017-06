Nach Gesetzesänderung: Erste Zahlen zu medizinischem Cannabis

Viele Patienten hatten lange darauf gewartet, dass die vor Jahren versprochene „Erleichterung des Zugangs“ zu medizinischem Cannabis endlich umgesetzt wird. Mit dem am 10. März in Kraft getretenen Gesetz zu Cannabis als Medizin bekamen Ärzte in Deutschland endlich die Möglichkeit, ihren Patienten Cannabis auf Rezept zu verschreiben. Inzwischen ist allerdings klar, dass die Gesetzesänderung alles andere als einen leichteren Zugang bedeutet. Bekanntlich stellen sich die Krankenkassen in vielen Fällen quer und verweigern die Kostenübernahme für medizinisches Cannabis. Nun gibt es die ersten konkreten Zahlen.

Im März, bzw. in den drei verbleibenden Wochen nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, stellten Ärzte in Deutschland über 500 Mal Rezepte für medizinisches Cannabis aus. Laut Angaben des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) rechneten die Apotheken im März insgesamt 488 Rezepte zulasten der Krankenkassen ab, insgesamt ging es um die Verordnung von Zubereitungen mit Cannabis sowie Cannabisblüten in 564 Fällen. Dies sind allerdings nur die Rezepte, welche über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet wurden, Privatrezepte wurden nicht erfasst. Neben Rezepturarzneimitteln wurden in Apotheken außerdem 3.100 Fertigarzneimittel mit natürlichen oder synthetischen Cannabinoiden ausgegeben.

Auf Anfrage der Pharmazeutischen Zeitung gab ein Sprecher der Techniker Krankenkasse an, dass dort seit März insgesamt 450 Anträge auf Kostenerstattung für medizinisches Cannabis eingegangen seien. 263 Antragsteller erhielten einen positiven Bescheid, doch in 187 Fällen lehnte die Kasse die Kostenerstattung ab. Noch stärker wurde bei der Barmer GEK ausgesiebt: Dort wurden ganze 80 von 150 Anträgen abgelehnt, also mehr als die Hälfte – die Zahl der Anträge steige allerdings mittlerweile an. Darüber, in welchen Fällen bzw. bei welchen Indikationen Zusagen erteilt wurden, gaben die Krankenkassen keine Auskunft.

Dr. Andreas Kiefer, Vorstandsvorsitzender des DAPI und Präsident der Bundesapothekerkammer kommentierte die ersten Zahlen: „Das Cannabis-Gesetz zeigt im Versorgungsalltag Wirkung“. Die aktuelle Zahl der Cannabispatienten in Deutschland sei aus Datenschutzgründen allerdings nicht zu ermitteln. Seitens des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) liegt auch keine Schätzung darüber vor, wie viel medizinisches Cannabis in Deutschland jedes Jahr benötigt wird. Kiefer zufolge wollen sich die Apotheker nicht an derartigen Spekulationen beteiligen.