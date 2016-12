Nach Cannabis-Fachtagung: Hoffnung für Düsseldorfer Modellprojekt

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Im Rahmen der Vorbereitungen eines Modellprojektes zur legalen Abgabe von Cannabis an Erwachsene in der NRW-Landeshauptstadt fand am gestrigen Mittwoch die „Fachtagung Cannabis“ statt. Dazu hatte der Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke Experten verschiedener Fachbereiche zur Diskussion ins Düsseldorfer Rathaus geladen. Damit werden die vor über einem Jahr von der Ampel aus SPD, Grünen und FDP gemeinsam mit der Linken beschlossenen Pläne zur lizenzierten Abgabe von Cannabisprodukten allmählich konkreter. An der Fachtagung nahmen als Experten unter anderem der Rechtsmediziner Thomas Daldrup, Irene Mihalic von den Grünen und der Ökonom Justus Haucap teil. Weitere Aspekte wurden von dem Jugendpsychiater Armin Claus, dem Suchtmediziner Ulrich Preuss und dem der Rheumatologe Torsten Lowin diskutiert.

Auf der Tagung wurde noch einmal deutlich gemacht, dass der von der Stadt Düsseldorf geplante Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur legalen Abgabe von Cannabis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gut ausgearbeitet und begründet sein muss. Als Möglichkeit diskutiert wurde etwa eine Studie mit 500 Erwachsenen, welche die Stadt schätzungsweise eine Millionen Euro kosten würde. Eine Zusammenarbeit mit anderen Städten, in welchen es ähnliche Bemühungen gibt, könnte die ansonsten schwierige Finanzierung womöglich erleichtern. Bei der Tagung waren auch Vertreter aus Köln und Münster anwesend, konkrete Pläne zu gemeinsamen Bemühungen sind bislang aber nicht bekannt. Gastgeber Meyer-Falcke konkretisierte, wie das weitere Vorgehen aussehen könnte: „Wir brauchen erst mal Geld für eine Machbarkeitsstudie. Die müsste erstellt werden, und im Endeffekt könnten wir dann im Sommer kommenden Jahres alles beisammen haben, um den Antrag auf eine Sondergenehmigung einzureichen.“ Als nächstes werden die Pläne im Frühjahr ein weiteres Mal im Gesundheitsausschuss des Stadtrates thematisiert.