Münster: Cannabis-Fachkonferenz im Dezember

Unter dem Motto „Konsum ohne Reue?“ findet am 13. Dezember eine von der Stadt Münster organisierte Fachkonferenz im Rathaussaal statt. Inzwischen steht auch das Programm. Unter den Rednern sind hochkarätige Experten wie der Strafrechtsprofessor Böllinger vom Schildower Kreis, Dr. Gaßmann von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sowie der ehemalige Polizeipräsident der Stadt Münster, Hubert Wimber, vom deutschen Ableger von LEAP (Law Enforcement Against Prohibition). Erklärtes Ziel der Konferenz ist die Vorbereitung eines Modellprojekts zur legalen Abgabe von Cannabis in Münster.

Die Münsteraner Fachkonferenz wurde im September mit großer Mehrheit durch den Stadtrat beschlossen. Diesem Beschluss ging ein Initiativantrag für ein Cannabis-Modellprojekt voraus, welcher bereits im April 2014 von den Gründern der Hanffreunde Münster eingereicht wurde. Diese rufen nun auch alle Interessierten zur Teilnahme auf. Der Eintritt zu der Konferenz ist frei, Engagement erwünscht: „Gefragt sind geistige Offenheit und pragmatischer Wagemut. Mischen Sie sich ein, diskutieren Sie mit uns und seien Sie offen für neue Erkenntnisse“, heißt es auf der Seite der Stadt Münster. Zwar ist es auch möglich spontan vorbeizukommen, es wird jedoch um vorherige Anmeldung gebeten.

