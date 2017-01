München: Aktivisten und Drogenberater gegen Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten

Am vergangenen Mittwoch traf sich die Ortsgruppe München des Deutschen Hanfverbandes (DHV) mit den Experten der Münchener Drogenberatung Condrobs e.V..

Diese Organisation wurde bereits 1971 als Selbsthilfe-Initiative von Eltern drogenabhängiger Kinder gegründet und ist inzwischen einer der größten überkonfessionellen Träger für soziale Hilfsangebote in Bayern. Laut der Pressemitteilung der DHV-Ortsgruppe wurde bei dem Informationsaustausch über das kürzlich einstimmig im Bundestag beschlossene Gesetz zu Cannabis als Medizin, aber auch über die Verbreitung von neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) und die wirtschaftlichen Schäden des Führerscheinentzugs nüchterner Kiffer gesprochen. Natürlich sprachen die beiden Organisationen auch über die aktuelle Situation von Drogenkonsumenten in München allgemein.

Die Fachleute waren sich einig, dass Cannabiskonsumenten in Bayern unverhältnismäßig hart bestraft werden und eine Entkriminalisierung und Legalisierung des Cannabiskonsums weitaus vorteilhafter wären. “Wer ein Problem mit Drogen hat braucht Hilfe und keine Strafverfolgung”, erklärte Micha Greif, Sprecher der DHV Ortsgruppe München. Sein Mitstreiter Musa S. ergänzte: “Neben den sehr interessanten Gesprächen hat mich vor allem die klare Position von Condrops beeindruckt. In Ihrem Positionspapier stellen sie u.a. klar: ‘Verantwortungsvoller Umgang ist sinnvoller als Repression.'” In dem Papier fordert Condrobs nicht nur ein Ende der Kriminalisierung von jugendlichen und erwachsenen Cannabiskonsumenten, sondern auch eine gesetzliche Regulierung für die legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene sowie detaillierte Forschung.